Sowden House to rzekomo nowa gra twórców L.A. Noire. Wyciekły pierwsze szczegóły

Jak zauważa redakcja VGC, tytuł Sowden House odnosi się do znajdującej się w Los Angeles posiadłości Johna Sowdena. W latach 1945-1950 wspomniany dom był własnością George’a Hodela – amerykańskiego lekarza i głównego podejrzanego w sprawie morderstwa Elizabeth Short, której prasa pośmiertnie nadała przydomek „Czarna Dalia”. Niewykluczone więc, że nowa gra twórców L.A. Noire będzie skupiona wokół wspomnianych wydarzeń.

Na koniec warto przypomnieć, że L.A. Noire zadebiutowało na rynku w maju 2011 roku. Wspomniana produkcja doczekała się wersji na PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wydania przygotowanego z myślą o konsolach 8. generacji, to zapraszamy Was do lektury: Ten remaster był naprawdę potrzebny – recenzja L.A. Noire na PlayStation 4.