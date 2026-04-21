Koniec ery Tima Cooka. Apple ogłosiło nowego CEO

W obozie Apple doszło do ważnej zmiany. Po 15 latach ze stanowiska dyrektora generalny firmy ustąpił bowiem Tim Cook.
Przyroda jednak nie znosi próżni. Jednocześnie poznaliśmy następcę wieloletniego CEO firmy z Doliny Krzemowej.
John Ternus następcą Tima Cooka w Apple
Cook funkcję CEO w Apple przejął latem 2011 roku, gdy z powodu przyczyn zdrowotnych firmę opuścił jej założyciel, Steve Jobs. Ostatecznie Amerykanin, który pracownikiem ekipy spod znaku jabłka jest od 1998 roku, pozostał na swoim stanowisku przez 15 kolejnych lat. To za jego kadencji wprowadzono m.in. AirPods czy Apple Watch, a samo przedsiębiorstwo zwiększyło swoją rynkową wartość z 350 miliardów dolarów do 4 bilionów dolarów. Teraz ogłoszono jednak, iż oficjalnie przestanie on być dyrektorem generalnym 1 września 2026 roku. Nie oznacza to jednak jego definitywnego pożegnania z Apple. Zamiast tego 65-letni Cook przejdzie na posadę dyrektora wykonawczego w radzie nadzorczej giganta z Kalifornii.
W swoim oświadczeniu Cook przyznał, iż możliwość bycia CEO była dla niego ogromnym zaszczytem:
Możliwość pełnienia funkcji dyrektora generalnego Apple oraz zaufanie, jakim obdarzono mnie, powierzając mi kierowanie tak niezwykłą firmą, była największym przywilejem w moim życiu.
A co po 1 września? Wtedy gabinet dyrektora generalnego oficjalnie przejmie John Ternus. Ten do Apple trafił w 2001 roku jako członek zespołu projektowania produktów, ale już nieco ponad dekadę później awansował na stanowisko wiceprezesa ds. inżynierii sprzętu. Z kolei w roku 2021 włączono go do ścisłego kierownictwa. Sama firma mówi o 50-latku jako kimś, kto miał kluczowe znaczenie przy projektowaniu i wdrażaniu takich produktów, jak iPad i AirPods. W oficjalnym komunikacie nazwano go wręcz wizjonerem, którego wkład w rozwój Apple w ciągu 25 lat jest już nie do przecenienia.
Sam Ternus nie krył wdzięczności za okazane mu zaufanie:
Pomoc w kształtowaniu produktów i doświadczeń, które tak bardzo zmieniły sposób, w jaki wchodzimy w interakcje ze światem i ze sobą nawzajem, była dla mnie przywilejem. Jestem pełen optymizmu co do tego, co możemy osiągnąć w nadchodzących latach. Bardzo cieszy mnie fakt, że w Apple pracują najbardziej utalentowani ludzie na ziemi, zdeterminowani, by być częścią czegoś większego niż każdy z nas z osobna.
