Koniec ery Tima Cooka. Apple ogłosiło nowego CEO

Cook funkcję CEO w Apple przejął latem 2011 roku, gdy z powodu przyczyn zdrowotnych firmę opuścił jej założyciel, Steve Jobs. Ostatecznie Amerykanin, który pracownikiem ekipy spod znaku jabłka jest od 1998 roku, pozostał na swoim stanowisku przez 15 kolejnych lat. To za jego kadencji wprowadzono m.in. AirPods czy Apple Watch, a samo przedsiębiorstwo zwiększyło swoją rynkową wartość z 350 miliardów dolarów do 4 bilionów dolarów. Teraz ogłoszono jednak, iż oficjalnie przestanie on być dyrektorem generalnym 1 września 2026 roku . Nie oznacza to jednak jego definitywnego pożegnania z Apple. Zamiast tego 65-letni Cook przejdzie na posadę dyrektora wykonawczego w radzie nadzorczej giganta z Kalifornii.

A co po 1 września? Wtedy gabinet dyrektora generalnego oficjalnie przejmie John Ternus. Ten do Apple trafił w 2001 roku jako członek zespołu projektowania produktów, ale już nieco ponad dekadę później awansował na stanowisko wiceprezesa ds. inżynierii sprzętu. Z kolei w roku 2021 włączono go do ścisłego kierownictwa. Sama firma mówi o 50-latku jako kimś, kto miał kluczowe znaczenie przy projektowaniu i wdrażaniu takich produktów, jak iPad i AirPods. W oficjalnym komunikacie nazwano go wręcz wizjonerem, którego wkład w rozwój Apple w ciągu 25 lat jest już nie do przecenienia.

Sam Ternus nie krył wdzięczności za okazane mu zaufanie: