Koniec epoki w Xbox. Kiki Wolfkill opuszcza Microsoft po niemal trzech dekadach

Kiki Wolfkill, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii marki Xbox, oficjalnie zakończyła swoją 28-letnią karierę w Microsoft. Jak poinformowała w serwisie LinkedIn, jej ostatnim dniem pracy był 17 kwietnia.

Trzy dekady w Xbox

Wolfkill dołączyła do Microsoftu pod koniec lat 90. i odegrała kluczową rolę w kształtowaniu największych marek platformy. Jej kariera to przede wszystkim Era 343 Industriesm, gdzie od 2008 roku jako producentka i dyrektor artystyczna czuwała nad rozwojem uniwersum Halo po przejęciu pałeczki od studia Bungie. Pełniła też funkcję Head of Halo Transmedia, odpowiadając za projekty wykraczające poza gry wideo, w tym m.in. za serial aktorski Halo dla Paramount+. W 2022 roku awansowała na stanowisko szefowej oddziału Xbox zajmującego się adaptacjami filmowymi i telewizyjnymi.