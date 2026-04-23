Koniec epoki w Xbox. Kiki Wolfkill opuszcza Microsoft po niemal trzech dekadach

Mikołaj Berlik
2026/04/23 21:00
Po 28 latach jedna z kluczowych postaci marki żegna się z firmą.

Kiki Wolfkill, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii marki Xbox, oficjalnie zakończyła swoją 28-letnią karierę w Microsoft. Jak poinformowała w serwisie LinkedIn, jej ostatnim dniem pracy był 17 kwietnia.

Kiki Wolfkill
Kiki Wolfkill
Trzy dekady w Xbox

Wolfkill dołączyła do Microsoftu pod koniec lat 90. i odegrała kluczową rolę w kształtowaniu największych marek platformy. Jej kariera to przede wszystkim Era 343 Industriesm, gdzie od 2008 roku jako producentka i dyrektor artystyczna czuwała nad rozwojem uniwersum Halo po przejęciu pałeczki od studia Bungie. Pełniła też funkcję Head of Halo Transmedia, odpowiadając za projekty wykraczające poza gry wideo, w tym m.in. za serial aktorski Halo dla Paramount+. W 2022 roku awansowała na stanowisko szefowej oddziału Xbox zajmującego się adaptacjami filmowymi i telewizyjnymi.

Odejście Wolfkill to kolejny element ogromnej restrukturyzacji, która dotyka gamingowy oddział Microsoftu w 2026 roku. Warto przypomnieć, że w ostatnich miesiącach doszło do kluczowych zmian na szczytach władzy. Phil Spencer, wieloletni szef Microsoft Gaming, przeszedł na emeryturę Sarah Bond, prezeska marki Xbox, zrezygnowała ze stanowiska, a Asha Sharma została nową dyrektor generalną Microsoft Gaming, przejmując stery w tym burzliwym dla firmy okresie.

Po 28 latach podjąłem trudną, ale ekscytującą decyzję o odejściu z firmy Microsoft! W piątek był mój ostatni dzień w miejscu, w którym dorastałem i nauczyłem się tak wielu bezcennych lekcji – jak słuchać, kierować zespołem, brać na siebie odpowiedzialność, a przede wszystkim jak głęboko troszczyć się o tych, którym służę – o swój zespół i odbiorców. Jestem niezmiernie wdzięczny za możliwości, jakie dała mi firma Microsoft, oraz za karierę, którą pozwoliła mi zbudować w branży, którą kocham.

Wolfkill nie ujawniła jeszcze swoich dalszych planów zawodowych, sugerując jedynie w pożegnalnym wpisie, że „ekscytuje ją wersja niej samej poza strukturami Microsoftu”. Jej odejście zamyka ważny rozdział w historii zespołów odpowiedzialnych za takie serie jak Halo, Fable czy Forza.

Źródło:https://www.ign.com/articles/halos-kiki-wolfkill-reveals-shes-left-microsoft-after-28-years

