Gears of War: Reloaded sugeruje więcej gier na PS5. Osiągnięcie wskazuje na przyszłość marki

Mikołaj Berlik
2025/08/29 19:00
Fani doszukują się wskazówek w Trofeum Platynowym, które może zwiastować Gears of War Collection.

Opis Trofeum Platynowego w Gears of War: Reloaded na PS5 wywołał spekulacje na temat przyszłości serii. W trofeum pojawia się komunikat „Your adventure is over, for now…”, co wielu odebrało jako zapowiedź kolejnych projektów. Warto podkreślić, że takie trofeum dostępne jest wyłącznie na wersji PlayStation, a nie w edycjach na PC czy Xbox Series X/S.

Gears of War: Reloaded – kolekcja coraz bliżej?

Plotki o Gears of War Collection krążą od miesięcy i według nich pakiet miałby obejmować wszystkie główne odsłony serii. Byłoby to szczególnie istotne, bo Gears of War 2, 3 i Judgment nigdy nie opuściły Xboxa 360. Na PlayStation marka pojawiła się dopiero teraz – Gears of War: Reloaded jest pierwszą częścią udostępnioną na konsoli Sony.

Remaster oryginalnego Gears of War z 2007 roku został wzbogacony o wsparcie dla 4K, wyższe klatki na sekundę oraz pełną zawartość dodatków i edycji Ultimate. Mimo to, na PC gra zebrała mieszane recenzje ze względu na problemy techniczne, brak zapowiadanego split-screena oraz trudności z integracją kont Microsoftu. Na konsolach odbiór jest znacznie bardziej pozytywny, co tylko wzmacnia oczekiwania wobec przyszłych odsłon.

Choć nadal brakuje oficjalnego potwierdzenia, wszystko wskazuje na to, że Sucker Punch i Xbox mogą szykować wielki powrót serii w nowej formie. Fani z pewnością będą śledzić kolejne sygnały, jakie kryją się w trofeach i aktualizacjach.

Źródło:https://gamingbolt.com/gears-of-war-reloaded-platinum-trophy-teases-more-games-from-the-series-are-coming-to-ps5

