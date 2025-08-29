Gears of War: Reloaded sugeruje więcej gier na PS5. Osiągnięcie wskazuje na przyszłość marki

Opis Trofeum Platynowego w Gears of War: Reloaded na PS5 wywołał spekulacje na temat przyszłości serii. W trofeum pojawia się komunikat „Your adventure is over, for now…”, co wielu odebrało jako zapowiedź kolejnych projektów. Warto podkreślić, że takie trofeum dostępne jest wyłącznie na wersji PlayStation, a nie w edycjach na PC czy Xbox Series X/S.

Gears of War: Reloaded – kolekcja coraz bliżej?

Plotki o Gears of War Collection krążą od miesięcy i według nich pakiet miałby obejmować wszystkie główne odsłony serii. Byłoby to szczególnie istotne, bo Gears of War 2, 3 i Judgment nigdy nie opuściły Xboxa 360. Na PlayStation marka pojawiła się dopiero teraz – Gears of War: Reloaded jest pierwszą częścią udostępnioną na konsoli Sony.