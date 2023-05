Koniec dodatkowych prac nad darmowym Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Twórcy chcą jednak utrzymać grę przy życiu najdłużej jak to możliwe.

Jeśli lubiliście spędzać czas w Vampire: The Masquerade – Bloodhunt to nie mamy dla Was dobrych wieści. Twórcy z Sharkmob AB oficjalnie zapowiedzieli, że ten darmowy battle royale nie będzie już dłużej rozwijany. Fani nie powinni więc liczyć na dodatkową zawartość.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt nie będzie już rozwijane

Deweloperzy zapowiadają jednak, że postarają się utrzymać serwery przy życiu tak długo, jak Vampire: The Masquerade – Bloodhunt będzie miało bazę aktywnych graczy. Warto dodać, że możliwość zakupów w grze zostanie wyłączona 26 września. Twórcy planują również zaimplementować nowe sposoby na odblokowywanie dodatkowej zawartości i przedmiotów kosmetycznych.



Na koniec przypomnijmy, że Vampire: The Masquerade – Bloodhunt zadebiutowało na rynku w kwietniu 2022 roku. Dajcie znać, jeśli mieliście okazję przetestować tę produkcję.