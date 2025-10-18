Konflikt Sony i Tencent wchodzi na nowy poziom. Chodzi o wizerunek Aloy

Sony wniosło do sądu pozew przeciwko Tencentowi, oskarżając firmę o skopiowanie wizerunku i stylu serii Horizon.

Sony złożyło wniosek o wstępny nakaz sądowy przeciwko Tencentowi w sprawie naruszenia praw autorskich i znaków towarowych. Sprawa dotyczy nadchodzącej gry chińskiego giganta zatytułowanej Light of Motiram, którą Sony określa mianem „jawnej podróbki” serii Horizon. Według raportu Games Fray, firma domaga się natychmiastowego zakazu wykorzystywania wizerunku Aloy i innych charakterystycznych elementów z produkcji Guerrilla Games.

Sony kontra Tencent – walka o wizerunek Aloy

Zgodnie z treścią wniosku, Sony żąda, by sąd zabronił Tencentowi „reprodukowania, opracowywania dzieł pochodnych, prezentowania, wykonywania i dystrybuowania jakichkolwiek utworów skopiowanych lub opartych na Horizon Works, w tym Light of Motiram, oraz używania znaku ALOY Character Mark lub jakiegokolwiek podobnego oznaczenia”.