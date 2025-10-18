Zaloguj się lub Zarejestruj

Konflikt Sony i Tencent wchodzi na nowy poziom. Chodzi o wizerunek Aloy

Mikołaj Berlik
2025/10/18 12:30
Sony wniosło do sądu pozew przeciwko Tencentowi, oskarżając firmę o skopiowanie wizerunku i stylu serii Horizon.

Sony złożyło wniosek o wstępny nakaz sądowy przeciwko Tencentowi w sprawie naruszenia praw autorskich i znaków towarowych. Sprawa dotyczy nadchodzącej gry chińskiego giganta zatytułowanej Light of Motiram, którą Sony określa mianem „jawnej podróbki” serii Horizon. Według raportu Games Fray, firma domaga się natychmiastowego zakazu wykorzystywania wizerunku Aloy i innych charakterystycznych elementów z produkcji Guerrilla Games.

Sony kontra Tencent – walka o wizerunek Aloy

Zgodnie z treścią wniosku, Sony żąda, by sąd zabronił Tencentowi „reprodukowania, opracowywania dzieł pochodnych, prezentowania, wykonywania i dystrybuowania jakichkolwiek utworów skopiowanych lub opartych na Horizon Works, w tym Light of Motiram, oraz używania znaku ALOY Character Mark lub jakiegokolwiek podobnego oznaczenia”.

Według opisu zawartego w pozwie, „znak ALOY Character Mark” odnosi się do postaci „młodej, nieustraszonej łowczyni o rudych włosach, wysokich kościach policzkowych i ubiorze łączącym elementy plemienne oraz metalowe”. Sony domaga się również, by Tencent zaprzestał używania podobnych motywów wizualnych, dźwiękowych i fabularnych, które mogłyby przywodzić na myśl świat Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West.

GramTV przedstawia:

Sony złożyło wniosek do sędzi Jacqueline Scott Corley, znanej z procesu FTC vs. Microsoft-Activision Blizzard, o zorganizowanie przesłuchania do 20 listopada 2025 roku. Decyzja w sprawie tymczasowego zakazu mogłaby zapaść jeszcze w grudniu.

Do pozwu dołączono oświadczenia kluczowych przedstawicieli studia Guerrilla Games, w tym dyrektora artystycznego Jana-Barta van Beeka, szefa działu muzyki Lucasa van Tola, a także Asada Qizilbasha z PlayStation Productions i dyrektora marki IP Sony, Matthew Kuykendalla. Jak zaznacza firma, sprawa dotyczy „ochrony integralności i unikalności jednej z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek w historii gier wideo”.

Źródło:https://insider-gaming.com/sony-files-injunction-to-bar-tencent-from-using-any-resemblance-to-horizons-aloy/

