Sony zarabia fortunę na Steam. Gry PlayStation świetnie sprzedają się na PC

Nowy raport pokazuje ogromne zyski Sony.

Decyzja Sony o udostępnianiu gier stworzonych przez PlayStation Studios na platformie Steam przyniosła niemałe korzyści. Zgodnie z raportem sporządzonym przez firmę Alinea Analytics, od momentu rozpoczęcia tej strategii, Sony zarobiło ponad 1,2 miliarda dolarów. Jest to kwota zysku uzyskana po odjęciu prowizji należnej Valve, operatorowi platformy Steam. Całkowite przychody wygenerowane przez te tytuły szacuje się na ponad 1,5 miliarda dolarów. Z tej sumy firma Valve uzyskała co najmniej 350 milionów dolarów. Gry PlayStation na Steam zarobiły ponad 1,2 mld dolarów. Helldivers 2 królem PC Pomimo konieczności dzielenia się zyskami, Sony z pewnością jest zadowolone z wyników, jakie gry PlayStation osiągają na PC. Alinea przedstawiła również szacunki dotyczące najlepiej sprzedających się tytułów własnych, choć warto podkreślić, że liczby te nie zostały dotąd w pełni potwierdzone przez Sony.

Największym sukcesem sprzedażowym na Steam ma być Helldivers 2, który od swojej premiery w lutym 2024 roku został sprzedany w liczbie 12,7 miliona egzemplarzy. Na drugiej pozycji, choć ze znacznym dystansem, plasuje się Horizon Zero Dawn, z wynikiem 4,5 miliona sprzedanych kopii. Kolejnym popularnym tytułem jest God of War, który osiągnął sprzedaż na poziomie 4,2 miliona sztuk. Listę pięciu najlepiej sprzedających się gier uzupełniają Days Gone z 3,4 miliona sprzedanych kopii oraz Spider-Man Remastered, który znalazł 2,7 miliona nabywców.

Mimo tak imponujących wyników, Alinea zaznacza, że pierwotny efekt „nowości” związany z debiutami gier PlayStation na Steam ulega stopniowemu wyczerpaniu. Rhys Elliot, kierownik działu analiz rynkowych w Alinea, stwierdził, że podstawowa grupa odbiorców, która wcześniej była podekscytowana możliwością pierwszego kontaktu z tymi grami, została już w dużej mierze „zaspokojona”. Późniejsze premiery kierowane są do mniejszego grona potencjalnych klientów, co jest widoczne w szacunkach analityków. Firma posłużyła się przykładem God of War, który w ciągu pierwszych 427 dni na Steam sprzedał się w 2,5 miliona kopii. Był to wynik 2,5 razy lepszy niż ten, który osiągnął jego następca, God of War Ragnarök, w takim samym okresie od swojej premiery. Podobna sytuacja dotyczy gier o Spider-Manie: w ciągu pierwszych 294 dni obecności na platformie, Spider-Man sprzedał dwukrotnie więcej kopii niż jego kontynuacja, Spider-Man 2.

