Kończy się pewna era. Po 27 latach kultowa manga sportowa zakończy swoją historię

Historia mangi The Prince of Tennis wkrótce dobiegnie końca.

Po niemal trzech dekadach obecności na rynku jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii sportowych w historii mangi dobiega końca. The Prince of Tennis, klasyczny tytuł związany z magazynem Weekly Shonen Jump, zakończy swoją historię latem 2026 roku, zamykając 27-letni rozdział w dziejach japońskiej popkultury. Po niemal trzech dekadach The Prince of Tennis zakończy swoją historię Seria zadebiutowała w 1999 roku za sprawą Takeshi Konomiego i szybko zdobyła ogromną popularność. Opowieść o młodym tenisiście Ryomie Echizenie, z czasem przekształciła się w znacznie większe zjawisko. Dzięki połączeniu dynamicznych meczów, charakterystycznych technik i rozbudowanych postaci, manga wykraczała poza schemat typowych historii sportowych, budując oddaną społeczność fanów. Pierwsza seria była publikowana przez blisko dekadę, a jej sukces doprowadził do powstania kontynuacji The New Prince of Tennis w 2009 roku. Sequel rozszerzył skalę opowieści, wprowadzając międzynarodową rywalizację i jeszcze wyższe stawki. Setki kolejnych rozdziałów pozwoliły utrzymać popularność marki mimo pojawiania się nowych tytułów na rynku.

Teraz historia zmierza ku finałowi. Choć dokładne daty publikacji ostatnich rozdziałów nie zostały jeszcze potwierdzone, wiadomo, że zakończenie planowane jest na lipiec 2026 roku. Dla wieloletnich czytelników to moment pełen emocji, łączący ekscytację z poczuciem ostatecznego pożegnania. Wpływ The Prince of Tennis wykracza także daleko poza mangę. Adaptacja anime, The Prince of Tennis, zadebiutowała w 2001 roku i szybko zdobyła międzynarodową popularność. Kolejne projekty animowane rozwijały historię, utrzymując zainteresowanie fanów przez lata. Seria doczekała się także musicali scenicznych, aktorskich adaptacji oraz gier wideo, co znacząco rozszerzyło jej obecność w różnych mediach.

Mimo rosnącej konkurencji ze strony nowszych tytułów sportowych, manga pozostawała bestsellerem, osiągając dziesiątki milionów egzemplarzy w obiegu na całym świecie. Jej siła tkwiła nie tylko w samym sporcie, ale także w uniwersalnych tematach, takich jak wytrwałość, rywalizacja i rozwój osobisty. Z okazji zakończenia serii zaplanowano specjalne wydarzenie TeniPuri Surprise Summit, które odbędzie się 19 lipca 2026 roku w Tokyo International Forum. W wydarzeniu udział weźmie twórca mangi oraz aktorzy głosowi znani z anime. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe atrakcje i możliwe niespodzianki, co już teraz wzbudza spekulacje wśród fanów. Wydarzenie będzie połączone ze specjalnym streamem celebrującym rocznicę anime, tworząc symboliczne pożegnanie zarówno dla mangi, jak i jej adaptacji. To starannie zaplanowany finał, który ma połączyć różne pokolenia odbiorców.