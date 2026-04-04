My Hero Academia świętuje 10-lecie. Darmowe odcinki anime i finał już w maju

My Hero Academia świętuje swoje 10-lecie. Na fanów czeka dużo darmowej treści, a także ostateczny finał anime.
Anime My Hero Academia szykuje się do wielkiego finału, jednocześnie świętując swoje 10-lecie specjalną akcją dla fanów na całym świecie. Twórcy przygotowali wyjątkową niespodziankę, jakim jest darmowy dostęp do pierwszych sezonów oraz szczegóły dotyczące ostatniego odcinka serii.
10 lat My Hero Academia
Potwierdzono, że finałowy odcinek My Hero Academia, oznaczony jako Episode 170+1 i zatytułowany “More”, zadebiutuje globalnie 2 maja 2026 roku. Epizod będzie adaptacją oficjalnego epilogu mangi i ma stanowić pełne domknięcie historii bohaterów. Odcinek trafi na platformę Crunchyroll (poza Azją), gdzie zostanie udostępniony widzom na całym świecie. Akcja finału rozgrywa się osiem lat po ukończeniu szkoły przez głównych bohaterów i ma odpowiedzieć na wątki, które wcześniej pozostawały niedomknięte, w tym relacje między Izuku Midoriyą, a Ochaco Uraraką, które od dawna były przedmiotem dyskusji wśród fanów.
Finałowy odcinek bazuje na epilogu z 42 tomu mangi i ma rozszerzyć oryginalne zakończenie, oferując bardziej satysfakcjonujące domknięcie historii bohaterów. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostateczna wersja zakończenia, bardziej emocjonalna i kompletna niż pierwotny finał.
Z okazji jubileuszu studio TOHO Animation ogłosiło także specjalną akcję. Sezony od 1 do 3 zostaną udostępnione za darmo na YouTube przez ograniczony czas. Wszystkie odcinki dostępne są w języku japońskim z napisami w siedmiu językach, w tym angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim. Publikacja odcinków rozpoczęła się 3 kwietnia 2026 roku i potrwa aż do 31 sierpnia, a epizody będą pojawiać się rotacyjnie w określonych okresach:
Sezon 1 (odc. 1-13): od 3 kwietnia do 3 maja
Sezon 2 (odc. 14-26): od 30 kwietnia do 31 maja
Sezon 2 (odc. 27-38): od 31 maja do 30 czerwca
Sezon 3 (odc. 39-51): od 30 czerwca do 31 lipca
Sezon 3 (odc. 52-63): od 31 lipca do 31 sierpnia
Choć główna historia dobiega końca, sama marka nie zwalnia tempa. W ramach obchodów 10-lecia w 2026 roku zaplanowano światową trasę koncertową, liczne współprace oraz nowe projekty związane z uniwersum. Dodatkowo My Hero Academia zdobyło aż 15 nominacji do Crunchyroll Anime Awards 2026, w tym w kategorii Anime Roku.
