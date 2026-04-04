My Hero Academia świętuje 10-lecie. Darmowe odcinki anime i finał już w maju

My Hero Academia świętuje swoje 10-lecie. Na fanów czeka dużo darmowej treści, a także ostateczny finał anime.

Anime My Hero Academia szykuje się do wielkiego finału, jednocześnie świętując swoje 10-lecie specjalną akcją dla fanów na całym świecie. Twórcy przygotowali wyjątkową niespodziankę, jakim jest darmowy dostęp do pierwszych sezonów oraz szczegóły dotyczące ostatniego odcinka serii.

10 lat My Hero Academia

Potwierdzono, że finałowy odcinek My Hero Academia, oznaczony jako Episode 170+1 i zatytułowany “More”, zadebiutuje globalnie 2 maja 2026 roku. Epizod będzie adaptacją oficjalnego epilogu mangi i ma stanowić pełne domknięcie historii bohaterów. Odcinek trafi na platformę Crunchyroll (poza Azją), gdzie zostanie udostępniony widzom na całym świecie. Akcja finału rozgrywa się osiem lat po ukończeniu szkoły przez głównych bohaterów i ma odpowiedzieć na wątki, które wcześniej pozostawały niedomknięte, w tym relacje między Izuku Midoriyą, a Ochaco Uraraką, które od dawna były przedmiotem dyskusji wśród fanów.