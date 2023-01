Konami ma w zanadrzu „co najmniej” 3 nieujawnione projekty z serii Silent Hill

W zeszłym tygodniu do sieci wyciekła grafika oraz zarys fabularny Silent Hill: The Short Message, które wciąż nie doczekało się oficjalnej zapowiedzi. Okazuje się jednak, że wspomniany tytuł nie jest najwyraźniej jedyną niespodzianką, jaką Konami szykuje dla fanów marki Silent Hill. Jeden z branżowych insiderów donosi bowiem, że japońska firma pracuje jeszcze nad kilkoma projektami ze wspomnianej serii.

Konami ma jeszcze kilka niespodzianek dla fanów serii Silent Hill

Źródłem powyższych rewelacji jest „AestheticGamer” (znany także jako „Dusk Golem”), którego gracze powinni kojarzyć przede wszystkim z publikowania informacji związanych z Resident Evil i Capcomem. Insider twierdzi, że oprócz wspomnianego na początku wiadomości Silent Hill: The Short Message oraz zapowiedzianych we wrześniu Silent Hill F, Silent Hill: Townfall, Silent Hill: Ascension i Silent Hill 2 Remake w produkcji znajdują się jeszcze „co najmniej” trzy projekty z serii Silent Hill.



„AestheticGamer” nie podzielił się jednak żadnymi szczegółami na temat tajemniczych gier. Informator zdradził jedynie, że jeden z tych tytułów znajduje się obecnie na „bardzo wczesnym” etapie produkcji. Na oficjalną zapowiedź projektów ze strony Konami z pewnością przyjdzie nam więc nieco poczekać. Wygląda jednak na to, że w najbliższych latach miłośnicy serii Silent Hill nie będą mogli narzekać na nudę.