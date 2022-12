Silent Hill: The Short Message wyłącznie na PlayStation 5?

W ostatnim czasie dość sporo dzieje się wokół marki Silent Hill. Na temat Silent Hill: The Short Message nie wiemy jednak zbyt wiele, a sama gra ciągle jest w dużej mierze tajemnicą. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że ta produkcja może pojawić się wyłącznie na PlayStation 5 i być tytułem ekskluzywnym na tę platformę.

Silent Hill: The Short Message – poznaliśmy zarys fabuły

Źródłem takowych doniesień jest strona The Taiwan Digital Game Rating Committee, czyli odpowiednik europejskiego PEGI. Przypomnijmy, że o tym iż Silent Hill: The Short Message w ogóle powstaje, dowiedzieliśmy się w bardzo podobnych okolicznościach. We wrześniu gra została sklasyfikowana przez koreańską organizację Game Rating and Administration Committee.



Warto wspomnieć, że poznaliśmy również krótki opis fabuły. Bohaterkami gry będą dwie przyjaciółki – Anita i Maya. Akcja będzie rozgrywać się w opuszczonym budynku. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie Anita jest główną protagonistką. Uwięziona we wspomnianym domu, zmierzy się z własnymi lękami i potworami, które czają się na korytarzach. Wszystko po to, by odkryć tajemnicę, co pozwoli jej na ucieczkę z pułapki.



Na ten moment nie wiemy nic więcej, więc nie pozostaje nam nic innego, niż uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną zapowiedź gry. Miejmy nadzieję, że Konami szykuje coś interesującego.