„Kompletne bzdury”. Twórca Dead Space miażdży obietnicę Elona Muska o grze xAI

Twórca Dead Space ostro reaguje na obietnice Elona Muska dotyczące gier generowanych przez AI. Glen Schofield nazywa roczny plan xAI „bzdurą” i apeluje do deweloperów o przyswojenie nowych technologii. Schofield, choć popiera wykorzystanie sztucznej inteligencji jako narzędzia do burzy mózgów, krytykuje firmy technologiczne za brak współpracy z prawdziwymi twórcami gier, co jest powodem nieużyteczności tworzonych przez nich narzędzi.
Elon Musk kontra twórca Dead Space. Schofield krytykuje ambitne plany xAI
W trakcie swojego wystąpienia na Gamescom Asia x Thailand Games Show, Schofield, który wcześniej nie ukrywał swojej fascynacji generatywną AI, wskazał, że narzędzia te, w szczególności Midjourney, stanowią doskonałe wsparcie w fazie pre-koncepcyjnej. Wykorzystuje on Midjourney do eksperymentowania z pomysłami wizualnymi, a chat generatywny do sesji burzy mózgów. Podczas konwencji, skierowanej głównie do środowiska biznesowego, Schofield stwierdził, że rozwój sztucznej inteligencji w tworzeniu gier jest nieunikniony.
Historia pokazuje nam, że każdy duży skok technologiczny tworzy zupełnie nowe branże, możliwości i specjalizacje. Sztuczna inteligencja to właśnie taki skok – jak komputer osobisty, internet czy telefon komórkowy. Podobnie jak one, stworzy kolejną falę zmian. Zmieni sposób, w jaki pracujemy i w jaki działamy. Tak, niektóre zawody się zmienią lub znikną, ale w ich miejsce powstaną nowe – miliony nowych miejsc pracy w nadchodzących latach.
W wywiadzie udzielonym po swojej prelekcji, zapytano go o zapowiedź Elona Muska, który obiecał, że studio xAI wypuści „świetną”, w pełni wygenerowaną przez AI grę do końca 2026 roku.
Rok? W ciągu roku będą w stanie zrobić grę? Nie, to kompletne bzdury.
Widzę tu kilka problemów. Firmy zajmujące się AI tworzą narzędzia, mówiąc: „to jest do budowania światów”, „to jest do gier wideo”, a ja pytam: czy pomagali wam w tym jacyś game developerzy? Czy mieliście konsultacje z ludźmi, którzy faktycznie tworzą gry? Bo twórcy gier nienawidzą, kiedy ktoś spoza branży robi narzędzie, które potem dostajemy, a ono jest kompletnie bezużyteczne, bo ci ludzie nie mają pojęcia, jak się robi gry. To musi się zmienić najpierw. Znam kilka firm, które pracują nad narzędziami zorientowanymi na AI w tworzeniu gier, ale to dopiero początek.
Zrobienie gry w rok? No cóż, pewnie ktoś tego spróbuje. Ale nie sądzę, żeby to było coś dobrego. To bzdury – i chciałbym powiedzieć mu to prosto w twarz.
GramTV przedstawia:
Schofield podzielił się również swoim podejściem do etyki w wykorzystaniu AI, zwłaszcza w kwestii generowania obrazów, które czerpią z ogromnej liczby grafik dostępnych online.
To już moja osobista opinia: nie korzystam z cudzej sztuki. Artyści często mówią: „generatywna AI do tworzenia obrazów kradnie sztukę” – ale to nieprawda. Powiedziałem kilku z nich: dobrze, masz tu AI i nie chcesz używać cudzych prac – rozumiem to. Ale przez ostatnie 10 lat robiliście photo bashingi, korzystając z cudzych dzieł. Czym to się różni? „No tak, ale ja używam swojego stylu” – mówią czasem. I moim zdaniem to też jest bzdura. Bo kiedy uczysz się rysować, kopiujesz prace innych, czerpiesz z nich inspirację. Więc chciałbym przekazać jedno: zostawcie na boku te kwestie prawne. Niektóre sprawy są etyczne, każdy ma swoje granice, ale pracujcie zgodnie z własnym sumieniem — tylko nie ignorujcie AI.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!