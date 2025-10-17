„Kompletne bzdury”. Twórca Dead Space miażdży obietnicę Elona Muska o grze xAI

Historia pokazuje nam, że każdy duży skok technologiczny tworzy zupełnie nowe branże, możliwości i specjalizacje. Sztuczna inteligencja to właśnie taki skok – jak komputer osobisty, internet czy telefon komórkowy. Podobnie jak one, stworzy kolejną falę zmian. Zmieni sposób, w jaki pracujemy i w jaki działamy. Tak, niektóre zawody się zmienią lub znikną, ale w ich miejsce powstaną nowe – miliony nowych miejsc pracy w nadchodzących latach.

W wywiadzie udzielonym po swojej prelekcji, zapytano go o zapowiedź Elona Muska, który obiecał, że studio xAI wypuści „świetną”, w pełni wygenerowaną przez AI grę do końca 2026 roku.

Rok? W ciągu roku będą w stanie zrobić grę? Nie, to kompletne bzdury.

Widzę tu kilka problemów. Firmy zajmujące się AI tworzą narzędzia, mówiąc: „to jest do budowania światów”, „to jest do gier wideo”, a ja pytam: czy pomagali wam w tym jacyś game developerzy? Czy mieliście konsultacje z ludźmi, którzy faktycznie tworzą gry? Bo twórcy gier nienawidzą, kiedy ktoś spoza branży robi narzędzie, które potem dostajemy, a ono jest kompletnie bezużyteczne, bo ci ludzie nie mają pojęcia, jak się robi gry. To musi się zmienić najpierw. Znam kilka firm, które pracują nad narzędziami zorientowanymi na AI w tworzeniu gier, ale to dopiero początek.

Zrobienie gry w rok? No cóż, pewnie ktoś tego spróbuje. Ale nie sądzę, żeby to było coś dobrego. To bzdury – i chciałbym powiedzieć mu to prosto w twarz.