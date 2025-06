Kompaktowy koncert Linkin Park podczas finału UEFA Champions League. Zobaczcie oficjalne nagranie

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, zespół Linkin Park miał dostąpić zaszczytu zagrania przed finałowym meczem Ligi Mistrzów UEFA. Przed starciem dwóch wielkich drużyn – Interu Mediolan i PSG, zespół wyszedł na środek boiska i zagrał krótką setlistę na około 6 minut. Mimo wszystko był to wystarczająco długi czas, aby zagrać kilka znanych hitów sprzed lat oraz nowe utwory, nagrane już z wokalistką Emily Amstrong.

Linkin Park zagrało w finale UEFA Champions League

Zespół Linkin Park jeszcze w kwietniu informował w swoim oficjalnym oświadczeniu: GramTV przedstawia: Dzięki naszemu nowemu albumowi i trwającej trasie koncertowej, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem energii i entuzjazmu fanów. Nie możemy się doczekać, by podzielić się tą samą energią i ekscytacją podczas Kick Off Show przed finałem Ligi Mistrzów UEFA. To dla nas zupełnie nowe doświadczenie jako zespołu i cieszymy się, że możemy zaprezentować nasze ulubione utwory – zarówno te starsze, jak i najnowsze – tysiącom fanów na stadionie oraz milionom przed ekranami na całym świecie.

Zespół zagrał kilka swoich hitów jak choćby “Numb/Encore” oraz “In The End”, ale także kawałki z nowej płyty takie jak “The Empiness Machine”, “Heavy is the Crown” oraz zremixowane “Up from the Bottom.” Całość może obejrzeć i posłuchać poniżej.

Finał Ligi mistrzów wygrało PSG wynikiem 5 do 0, nie pozostawiając Interowi zbyt wielu możliwości na podjęcie równej walki.

Przypomnijmy, że album “From Zero” z którego utwory zostały zagrane podczas wystęu, był pierwszym od czasu “One More Light” z 2017 roku, czyli ostatniej płyty wydanej przed śmiercią wokalisty Chestera Benningtona. W nowym składzie Linkin Park znaleźli się wokalistka Emily Armstrong oraz perkusista Colin Brittain, którzy dołączyli do multiinstrumentalisty Mike’a Shinody, gitarzysty Brada Delsona, basisty Dave’a „Phoenixa” Farrella oraz DJ-a i reżysera Joe Hahna. Na nadchodzących koncertach rolę gitarzysty Brada Delsona przejął Alex Feder (podczas finału LM również), gdyż ten pierwszy zmienił nieco swoje podejście do życia.

Pamiętajcie także, że Linkin Park możecie zobaczyć na żywo w Polsce podczas tegorocznego Open’era, który odbędzie się w Gdyni.