Komiks Thorgal wraca i ma aż dwie okładki. Jedna przyciąga wzrok, druga skrywa tajemnicę

Egmont zapowiada kolejną odsłonę pobocznej serii, która rozwija historię legendarnego bohatera.
Wygląda na to, że saga Thorgal nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Choć to marka z wieloletnią historią, wciąż pozostaje aktywna i rozwijana. Jakiś czas temu pisaliśmy o nowym tomie głównejlinii fabularnej, co tylko potwierdziło, że przygody czarnowłosego wikinga są nadal kontynuowane. Teraz poznajemy szczegóły kolejnej historii – w tym okładkę nadchodzącego albumu.
Thorgal wraca i ma aż dwie okładki
Wydawnictwo Egmont Polska ujawniło tom Bogini bursztynu, czyli szóstą część cyklu Thorgal. Saga. To nie tyle kontynuacja głównej linii fabularnej, co rozwinięcie znanych wydarzeń i dopowiedzenie historii, które wcześniej pozostawały w cieniu. Każdy album z tej serii stanowi zamkniętą opowieść, jednocześnie poszerzając wiedzę o losach bohatera i jego świecie.
Co istotne, do pracy nad tym cyklem zapraszani są uznani twórcy, którzy mogą przedstawić własną wizję przygód Thorgala. Tym razem za scenariusz odpowiada Valérie Mangin, znana m.in. z serii Alix Senator czy Zdziczenie, natomiast warstwą wizualną zajął się Christophe Bec – autor takich tytułów jak Mroczna otchłań, Eternum czy Pomroka.
Nowy tom przyniesie też ciekawą nowość dla polskich czytelników. Bogini bursztynu ukaże się w dwóch wersjach okładkowych, co jest pierwszym takim przypadkiem na naszym rynku w przypadku tej serii. Premiera zaplanowana została na 20 maja, tuż przed wydarzeniem Komiksowa Warszawa. Wybieracie się?
A tak brzmi oficjalny opis nowego albumu:
GramTV przedstawia:
Thorgal pomaga młodej Ingrid, którą napadli rabusie. Aby podziękować bohaterowi, dziewczyna ofiarowuje mu naszyjnik z dużym bursztynem. Niestety cenny podarunek sprawia, że Jolan zapada w głęboki sen. Dzielny wiking musi wyruszyć na poszukiwanie Ingrid, aby dowiedzieć się, jaki czar został rzucony na jego syna. Dociera do wioski zagrożonej przez gigantyczny pożar. Co więcej, okazuje się, że wszyscy miejscowi mężczyźni są dotknięci tą samą klątwą, co jego syn. Co się im stało? Przed Thorgalem niebezpieczna wyprawa do wnętrza ziemi, gdzie znajduje się rozwiązanie zagadki…
Cykl Thorgal zadebiutował pod koniec lat 70. za sprawą Jean Van Hamme i Grzegorz Rosiński, szybko zdobywając ogromną popularność w Europie. Do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych filarów polskiej kultury komiksowej, który na stałe wpisał się w historię tego medium i wychował całe pokolenia czytelników.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!