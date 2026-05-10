DC odebrało moce jednej ze swoich najważniejszych bohaterek. I wielu fanów uważa, że to bardzo dobra decyzja

Batgirl na krótko otrzymała nadnaturalne zdolności, ale DC właśnie się z nich wycofało. Powód jest prostszy, niż mogłoby się wydawać.

W świecie superbohaterów łatwo odnieść wrażenie, że niemal każdy musi posiadać jakieś niezwykłe moce. Superman ma siłę boga, Flash kontroluje prędkość, a Green Lantern potrafi tworzyć konstrukty siłą woli. Tym bardziej wyjątkowi pozostają bohaterowie tacy jak Batman, którzy mimo braku nadnaturalnych zdolności potrafią dorównać najpotężniejszym postaciom DC. Batgirl na krótko dostała supermoce, ale DC szybko się z tego wycofało Prócz Batmana, warto też zwrócić uwagę na jego kobiecego odpowiednika. Cassandra Cain, czyli Batgirl, także nigdy nie posiadała supermocy. I właśnie dlatego wielu fanów z ulgą przyjęło najnowsze wydarzenia z komiksu Batgirl #19.

W ostatnich numerach Cassandra otrzymała magiczne moce związane z kontrolowaniem własnej krwi. Wszystko było związane z organizacją Blood of Wu oraz tajemniczym bóstwem znanym jako Midnight Eye. Batgirl mogła wykorzystywać krew niczym broń, zmieniając ją w różne formy podczas walki. Problem w tym, że dla wielu czytelników kompletnie kłóciło się to z tym, kim Cassandra Cain jest od samego początku.

Postać od lat budowała swoją legendę dzięki niezwykłym umiejętnościom walki wręcz, refleksowi i niemal nadludzkiej zdolności analizowania ruchów przeciwnika. Cassandra nie była wyjątkowa dlatego, że posiadała moce — była wyjątkowa dlatego, że potrafiła rywalizować z potężniejszymi bohaterami wyłącznie dzięki treningowi i determinacji. I właśnie do tego DC najwyraźniej postanowiło wrócić. W komiksie Batgirl #19 bohaterka zostaje uwolniona od magicznej klątwy i traci nowe zdolności, wracając do bycia „zwykłym” człowiekiem. W praktyce to coś więcej niż tylko zmiana fabularna. Wielu fanów uważa, że nadnaturalne moce często psują bohaterów, którzy pierwotnie byli definiowani przez swoje ograniczenia. Batman nie potrafi przenosić budynków ani strzelać energią z oczu – i to czyni go wyjątkowym. Podobnie Batgirl — jej historie opierają się na człowieczeństwie, dyscyplinie i walce z własnymi słabościami.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










