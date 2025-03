Kolejny wyciek Battlefield 7. Na Reddicie zapowiedziano powrót kontrowersyjnej mechaniki

Na Reddicie pojawił się wyciek ujawniający wspomniany już 3D spotting, lecz także nową mapę w Battlefield 7. Battery, bo tak nazywa się miejsce, będzie osadzone w miejskiej zabudowie Gibraltaru i ma nawiązywać do oficjalnej grafiki koncepcyjnej z gry udostępnionej we wrześniu zeszłego roku. Zobaczyliśmy również materiały prezentujące rozgrywkę z testowej wersji alfa, gdzie wyróżniają się budowle przeznaczone do skorzystania z systemu destrukcji.

Niestety, na ten moment nie znamy zbyt wielu informacji o nadchodzącym Battlefieldzie. Z raportu udostępnionego przez Electronic Arts wynika, że tytuł zadebiutuje przed 1 kwietnia 2026 roku.