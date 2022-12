Kolejny wielki hit w ostatni dzień darmowego rozdawnictwa w Epic Games Store? Znamy listę tytułów do końca promocji

Epic Games Store nie zwalnia tempa i jeszcze przez kilka kolejnych dni otrzymamy darmowe gry na PC. Użytkownicy komputerów osobistych w drugi dzień świąt mogą odebrać grę F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Oferta dostępna jest do 27 grudnia do godziny 17:00, kiedy według najnowszego wycieku posiadacze pecetów będą mogli za darmo odebrać niezwykle dynamicznego i brutalnego FPS-a zatytułowanego Severed Steel.