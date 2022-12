Epic Games Store nie bierze jeńców. Kolejna świetna gra za darmo!

Gracze uwielbiają świąteczne prezenty od Epic Games. Firma chętnie dzieli się naprawdę ciekawymi grami. Wczoraj można było za darmo przygarnąć rewelacyjne Death Stranding. Teraz pora na kolejną niespodziankę! Już od godziny 17:00 zupełnie za darmo możecie uzupełnić swoją cyfrową bibliotekę gier o F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Na dodanie dzieła autorstwa ekipy TiGames do swojego konta macie równe 24 godziny, bo wtedy zastąpiony zostanie przez kolejny prezent. Nie ma więc na co czekać!

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch dostępne za darmo!

Warto przypomnieć, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Epic Games w okresie świątecznym rozda łącznie aż 15 produkcji. Wszystkie gry udostępnianie są za darmo, co zawsze jest świetną okazją do uzupełnienia kolekcji. Śledźcie nas na bieżąco, a z pewnością nie przegapicie następnej okazji!