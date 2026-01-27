Zaloguj się lub Zarejestruj

Pizza Tower w wersji pudełkowej na Nintendo Switch trafiła na promocję w Amazon PL. Grę można kupić za 124 zł z darmową dostawą

Mikołaj Berlik
2026/01/27 21:00
Gra indie dostępna w atrakcyjnej cenie.

W polskim oddziale sklepu Amazon pojawiła się oferta na fizyczne wydanie Pizza Tower. Platformówka wyraźnie inspirowana serią Wario World dostępna jest w wersji pudełkowej na Nintendo Switch w cenie 124 zł. Promocja obejmuje kartridż z grą oraz darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatu InPost.

Pizza Tower
Pizza Tower

Pizza Tower – oferta w Amazon PL

Pizza Tower to dynamiczna platformówka 2D, która zadebiutowała pierwotnie na PC i szybko zdobyła uznanie graczy. Na Steamie Pizza Tower posiada przytłaczająco pozytywne recenzje. Wersja na Switcha pozwala przenieść to doświadczenie w formie mobilnej, bez kompromisów względem zawartości.

Pizza Tower to dynamiczna platformówka 2D, w której nacisk kładziony jest na ruch, eksplorację i zdobywanie punktów. Gra charakteryzuje się stylizowaną grafiką pikselową inspirowaną kreskówkami z lat 90. oraz energiczną ścieżką dźwiękową.

Peppino Spaghetti, zaskakująco zwinny i potężny łysiejący Włoch, ma za zadanie zniszczyć tytułową Pizza Tower, aby ocalić swoją restaurację przed zagładą. Podążaj za nim podczas jego szaleńczej wędrówki przez wiele zwariowanych pięter wieży, zbierając dodatki i pokonując potwory!

GRAJ jako Peppino Spaghetti, superszybki Włoch w średnim wieku! A czasem jako Gustavo.

GramTV przedstawia:

Obecna oferta w Amazon PL dotyczy wydania pudełkowego z kartridżem i może zainteresować zarówno kolekcjonerów, jak i graczy preferujących fizyczne nośniki.

Mikołaj Berlik
