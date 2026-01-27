Pizza Tower w wersji pudełkowej na Nintendo Switch trafiła na promocję w Amazon PL. Grę można kupić za 124 zł z darmową dostawą

W polskim oddziale sklepu Amazon pojawiła się oferta na fizyczne wydanie Pizza Tower. Platformówka wyraźnie inspirowana serią Wario World dostępna jest w wersji pudełkowej na Nintendo Switch w cenie 124 zł. Promocja obejmuje kartridż z grą oraz darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatu InPost.

Pizza Tower – oferta w Amazon PL

Pizza Tower to dynamiczna platformówka 2D, która zadebiutowała pierwotnie na PC i szybko zdobyła uznanie graczy. Na Steamie Pizza Tower posiada przytłaczająco pozytywne recenzje. Wersja na Switcha pozwala przenieść to doświadczenie w formie mobilnej, bez kompromisów względem zawartości.