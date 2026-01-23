Fable celuje szerzej niż zakładano. Microsoft otwiera się na kolejne platformy

Nadchodzące Fable wzbudza coraz większe zainteresowanie, a ostatnie doniesienia sugerują, że lista platform docelowych może jeszcze się wydłużyć. Po prezentacji fragmentów rozgrywki podczas Xbox Developer Direct potwierdzono, że gra zadebiutuje jednocześnie na Xbox Series X/S, komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Teraz pojawiły się sygnały, że produkcja może w przyszłości trafić również na następcę konsoli Nintendo Switch.
Fable może trafić na Switcha 2. Microsoft rozważa kolejną platformę
Informacje te pochodzą od znanego branżowego insidera Jez Corden. Według jego wypowiedzi, wersja na Nintendo Switch 2 nie jest jeszcze przesądzona, ale znajduje się na etapie rozważań. Corden zaznaczył, że obecnie nie trwają żadne prace nad portem, a sama decyzja ma charakter organizacyjno-logistyczny.
Choć na ten moment brak oficjalnego potwierdzenia ze strony Microsoft lub Playground Games, sam fakt rozważania kolejnej platformy wpisuje się w szerszą strategię wydawcy, który coraz częściej decyduje się na wydawanie swoich gier również poza ekosystemem Xboxa. Potencjalna obecność Fable na Switchu 2 byłaby kolejnym sygnałem otwarcia na nowe rynki i odbiorców.
Podczas ostatniej prezentacji deweloperzy z Playground Games podkreślali, że ich celem jest zachowanie tożsamości serii przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu swobody gracza. Twórcy wskazali trzy filary nowego Fable, które definiują projekt od podstaw: wolność wyboru, baśniowy klimat oraz charakterystyczny, brytyjski humor.
Choć Fable na Switcha 2 pozostaje na razie w sferze planów, sama możliwość takiego wydania pokazuje, że ambicje projektu wykraczają poza pierwotnie ogłoszone platformy. Warto również wspomnieć, że gra ma zaoferować nawet tysiąc unikalnych NPC, których gracz będzie mógł zatrudniać, zwalniać, a nawet poślubić.
