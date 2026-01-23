Fable celuje szerzej niż zakładano. Microsoft otwiera się na kolejne platformy

Nadchodzące Fable wzbudza coraz większe zainteresowanie, a ostatnie doniesienia sugerują, że lista platform docelowych może jeszcze się wydłużyć. Po prezentacji fragmentów rozgrywki podczas Xbox Developer Direct potwierdzono, że gra zadebiutuje jednocześnie na Xbox Series X/S, komputerach osobistych oraz PlayStation 5. Teraz pojawiły się sygnały, że produkcja może w przyszłości trafić również na następcę konsoli Nintendo Switch.

Fable może trafić na Switcha 2. Microsoft rozważa kolejną platformę

Informacje te pochodzą od znanego branżowego insidera Jez Corden. Według jego wypowiedzi, wersja na Nintendo Switch 2 nie jest jeszcze przesądzona, ale znajduje się na etapie rozważań. Corden zaznaczył, że obecnie nie trwają żadne prace nad portem, a sama decyzja ma charakter organizacyjno-logistyczny.