Zapomniana gra z serii The Legend of Zelda może trafić na Nintendo Switch 2. Prawdopodobnie o niej nie słyszeliście

Być może w tym roku otrzymamy zapomnianą Zeldę z lat 90., o której mało kto słyszał.

Dawno zapomniana gra z serii The Legend of Zelda, o podtytule Ancient Stone Tablets, może jeszcze w tym roku trafić na Nintendo Switch 2, o ile najnowsze przecieki się potwierdzą. Seria Zelda w lutym obchodzi swoje 40-lecie, więc byłaby to idealna okazja. Pierwsza gra zadebiutowała w Japonii na konsoli Famicom w 1986 roku i choć większość oficjalnych odsłon cyklu była ogromnymi hitami, ten 16-bitowy tytuł pozostaje praktycznie nieznany nawet dla wielu fanów. The Legend of Zelda: Ancient Stone Tablets może trafić na Switcha 2 Pierwsze dwie gry z serii Zelda ukazały się na Zachodzie w latach 80., oferując zupełnie różne style rozgrywki. Oryginał był grą z widokiem z góry z minimalną ilością dialogów i niemal całkowitym brakiem NPC. Zelda II: The Adventure of Link diametralnie zmieniła formułę, wprowadzając niezwykle trudne etapy oraz miasta pełne postaci z którymi Link mógł wchodzić w interakcje. Następnie w 1991 roku, na SNES-ie zadebiutowało The Legend of Zelda: A Link to the Past, które dzięki kreatywnym lochom, rozwiniętej walce mieczem i nowym narzędziom, takim jak Hookshot, wyniosło serię na zupełnie nowy poziom.

Choć kolejne znane odsłony serii takie jak Ocarina of Time i Majora’s Mask pojawiły się na Nintendo 64, istniała jeszcze jedna 16-bitowa gra, będąca swego rodzaju quasi-sequelem A Link to the Past. Ten tytuł ukazał się jednak wyłącznie w Japonii i to w bardzo ograniczonej formie. Wkrótce może się to zmienić. Leaker Nash Weedle poinformował na platformach X i YouTubie, że The Legend of Zelda: Ancient Stone Tablets może zadebiutować na Nintendo Switch 2 w 2026 roku. Nintendo nie wydało żadnego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, jednak jeśli plotki okażą się prawdziwe, fani serii mogą szykować się na wyjątkowe i nietypowe doświadczenie.

GramTV przedstawia:

Wydana w 1997 roku, około sześć lat po A Link to the Past, gra Ancient Stone Tablets korzystała z tego samego silnika, postaci i świata gry, co jej 16-bitowy poprzednik. Jednocześnie produkcja oferowała nowe lochy oraz oryginalną fabułę, osadzoną kilka lat po pokonaniu Ganona. Gra była dostępna wyłącznie na Super Famicomie podłączonym do systemu Satellaview BS-X Broadcasting System i ukazywała się w czterech cotygodniowych epizodach. Dzięki satelitarnemu modemowi, każdą część można było rozgrywać tylko przez około godzinę i wyłącznie w określonym przedziale czasowym. Dodatkowo, wydarzenia w grze aktywowały się po upływie konkretnego czasu, a jednym z głównych celów było zdobycie jak największej liczby punktów w trakcie sesji, co dawało szansę na wygranie nagrody w prawdziwym świecie. Co ciekawe, Ancient Stone Tablets było jedną z nielicznych gier z serii Zelda, w których gracze nie wcielali się w Linka, czyli jedną z najbardziej ikonicznych postaci Nintendo. Zamiast tego sterowali Bohaterem Światła, a jego wygląd zależał od cech przypisanych do awatara gracza w systemie BS-X. Switch 2 nie jest oczywiście połączony z tym nieistniejącym już systemem, jednak od czasów Nintendo Wii gracze mogą tworzyć Mii, co mogłoby ułatwić przeniesienie ich wizerunku do formy 16-bitowych sprite’ów. Jeśli The Legend of Zelda: Ancient Stone Tablets faktycznie trafi na Switcha 2, wówczas gracze korzystający z tej konsoli zyskają naprawdę wyjątkowy rarytas.