Pierwsze Nintendo Direct w 2026 roku zapowiedziane

Nintendo zwykło zapowiadać kolejne odsłony Nintendo Direct z dość małym wyprzedzeniem. I nie inaczej jest również i tym razem.

Oto japońska firma ogłosiła, iż przed nami pierwsze Nintendo Direct w 2026 roku. Jakież to nowości przygotowali dla nas twórcy z dalekiej Azji? Nintendo Direct, ale nie do końca taki, na jaki liczono Jeżeli liczyliście na informacje o nowych tytułach ekskluzywnych dla Nintendo Switch 2, to musimy was rozczarować. Podobnie jak w listopadzie ubiegłego roku, tak i tym razem cała prezentacja poświęcona będzie nadchodzącemu Super Mario Galaxy Film. Najwyraźniej Nintendo chce nas odpowiednio przygotować, nim wypuści swoją produkcję na rynek.

Dołącz do nas w sobotę podczas Nintendo Direct, gdzie zaprezentujemy ekskluzywne materiały z Super Mario Galaxy Film. Uwaga: prezentacja nie będzie zawierać żadnych informacji na temat gry – zakomunikowało samo Nintendo.

To ostatnie zdanie z pewnością będzie niczym cios w serce dla tych, którzy po cichu liczyli na zapowiedź nowej produkcji z serii Super Mario. Wydawałoby się wszak, że będzie to idealny moment na to, by ogłosić powstawanie np. Super Mario Galaxy 3 lub też ewentualnie następcy Super Mario Odyssey. Niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nie tym razem. Super Mario Galaxy Film na ekrany kin wejdzie 3 kwietnia 2026 roku. Będzie to sequel wydanego trzy lata wcześniej Super Mario Bros. Film. W filmie pojawią się nie tylko bracia Mario, czyli Mario i Luigi, oraz ich wróg, Bowser. Potwierdzono również obecność znanej z SM Galaxy Rosaliny. Głosów postaciom ponownie udzielą m.in. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy oraz Jack Black. Nintendo Direct rozpocznie się 25 stycznia o godzinie 15:00 polskiego czasu. Poniżej prezentujemy stream z wydarzenia:

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

