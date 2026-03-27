Kolejny spin-off Yellowstone już dostępny w Polsce. Taylor Sheridan ma nowy hit?

Serial debiutuje dziś na SkyShowtime, a za oceanem zdążył już pobić rekordy oglądalności.

Po niedawnej premierze serialu Marshals, uniwersum Yellowstone znowu się powiększa. Dziś na platformie SkyShowtime debiutuje serial The Madison. To najnowszy projekt Taylora Sheridana. Produkcja już wcześniej zdążyła narobić sporo szumu za oceanem i wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z największym nowym przedsięwzięciem twórcy uniwersum Yellowstone.

The Madison – nowy serial z uniwersum Yellowstone już na SkyShowtime

W USA serial wystartował 14 marca i bardzo szybko przyciągnął uwagę widzów. W ciągu pierwszych 10 dni od premiery produkcja zgromadziła aż 8 milionów widzów na całym świecie, stając się największym debiutem spośród wszystkich seriali Sheridana na Paramount+. Co więcej, tytuł trafił na pierwsze miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji platformy, wyprzedzając m.in. South Park czy inne projekty z portfolio twórcy.