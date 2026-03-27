Kolejny spin-off Yellowstone już dostępny w Polsce. Taylor Sheridan ma nowy hit?

Serial debiutuje dziś na SkyShowtime, a za oceanem zdążył już pobić rekordy oglądalności.
Po niedawnej premierze serialu Marshals, uniwersum Yellowstone znowu się powiększa. Dziś na platformie SkyShowtime debiutuje serial The Madison. To najnowszy projekt Taylora Sheridana. Produkcja już wcześniej zdążyła narobić sporo szumu za oceanem i wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z największym nowym przedsięwzięciem twórcy uniwersum Yellowstone.
The Madison – nowy serial z uniwersum Yellowstone już na SkyShowtime
W USA serial wystartował 14 marca i bardzo szybko przyciągnął uwagę widzów. W ciągu pierwszych 10 dni od premiery produkcja zgromadziła aż 8 milionów widzów na całym świecie, stając się największym debiutem spośród wszystkich seriali Sheridana na Paramount+. Co więcej, tytuł trafił na pierwsze miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji platformy, wyprzedzając m.in. South Park czy inne projekty z portfolio twórcy.
The Madison różni się jednak od wcześniejszych produkcji Sheridana. Tym razem zamiast historii skupionej na przestępczości czy konfliktach o władzę, twórca postawił na bardziej kameralny dramat rodzinny. Serial opowiada o rodzinie, która opuszcza wygodne życie w Nowym Jorku i przenosi się do Montany, gdzie musi zmierzyć się z żałobą i skomplikowanymi relacjami. W obsadzie znalazły się znane nazwiska, w tym Michelle Pfeiffer oraz Kurt Russell.Za produkcję odpowiadają m.in. Paramount Television Studios oraz 101 Studios, a Sheridan pełni funkcję producenta wykonawczego i scenarzysty.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, mimo świetnych wyników oglądalności, serial spotkał się z mieszanym odbiorem. Oceny krytyków nie są jednoznaczne. Na Rotten Tomatoes serial zebrał 60% pozytywnych ocen. Co jednak znamienne, w ogóle nie przeszkodziło to w podjęciu decyzji o kontynuacji. Drugi sezon został zamówiony jeszcze przed premierą pierwszego. Teraz czas na polskich widzów. The Madison jest już dostępny w całości na SkyShowtime, więc można samemu sprawdzić, czy najnowsza produkcja Sheridana faktycznie zasługuje na miano kolejnego wielkiego hitu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!