SkyShowtime i Polsat pracują nad polskim remake’iem wielkiego hitu. Agnieszka Dygant w roli genialnej sprzątaczki

SkyShowtime i Telewizja Polsat oficjalnie połączyły siły przy realizacji nowego serialu komediowo-kryminalnego. Produkcja zatytułowana Genialna M. będzie polską adaptacją międzynarodowego hitu, który wywodzi się z francuskiego formatu H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel, a swoją popularność zdobyła dzięki amerykańskiej wersji znanej jako Genialna Morgan.
Genialna M. – SkyShowtime i Polsat tworzą polski remake popularnego serialu Genialna Morgan
W głównej roli zobaczymy Agnieszkę Dygant, która wcieli się w Martę. Bohaterka pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy zaczyna porządkować nie tylko pomieszczenia, lecz także tablicę z dowodami w sprawie, która od dawna pozostaje nierozwiązana. Niespodziewanie trafia na trop, który znacząco przybliża policję do ujęcia sprawcy. Szybko wychodzi na jaw, że Marta posiada niezwykle wysoki iloraz inteligencji, sięgający 160 punktów. Choć jej talent nie ułatwiał codziennego życia, okazuje się bezcenny w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek.
Za reżyserię odpowiada Olga Chajdas, natomiast scenariusz przygotowali Błażej Dzikowski oraz Agata Malesińska. Zdjęcia realizuje Anna Rzepka, a produkcją zajmuje się Jake Vision DGA Studio. Funkcję producentki kreatywnej i wykonawczej pełni Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym jest również Jan Kępiński.
Projekt stanowi pierwszą współpracę SkyShowtime z Telewizją Polsat i jednocześnie rozwija katalog polskich produkcji platformy. Wśród nich znajdują się już takie tytuły jak Śleboda czy Glina. Nowy rozdział, a w planach są kolejne, w tym serial gangsterski Morfeusz oraz kryminał Pionek.
W Polsacie konsekwentnie stawiamy na projekty, które łączą wysoką jakość z emocjami i dobrą rozrywką, a Genialna M. idealnie wpisuje się w tę strategię. To serial, który ma wszystko – wyrazistą, nieoczywistą bohaterkę, świetnie poprowadzoną historię i bardzo atrakcyjne połączenie komedii z kryminałem. Tego typu produkcje widzowie po prostu kochają. Ogromnym atutem jest także obsada, z której obecnie zdradzamy tylko główną bohaterkę. Agnieszka Dygant gwarantuje jakość, charakter i najwyższej klasy aktorstwo, które przyciągają przed telewizory. Cieszę się, że realizujemy ten projekt wspólnie ze SkyShowtime. To partner, z którym patrzymy na rynek w podobny sposób: ambitnie, ale przede wszystkim z myślą o widzu. Jestem przekonany, że Genialna M. będzie jedną z tych produkcji, które szybko zdobędą dużą popularność i zostaną z widzami na dłużej. I bardzo się cieszę, że serial jest grany w moim ukochanym mieście Bielsko-Biała – przyznał Edward Miszczak, dyrektor programowy Telewizji Polsat.
Bardzo cieszymy się z nawiązania współpracy z Edwardem Miszczakiem i jego zespołem w Telewizji Polsat przy realizacji polskiej wersji tego przebojowego formatu, który sam uwielbiam od lat. Genialna M. łączy dwa gatunki, które nasi widzowie kochają – komedię i kryminał – dzięki czemu produkcja doskonale wpisuje się w naszą stale poszerzaną ofertę seriali oryginalnych. Polska pozostaje dla SkyShowtime niezwykle ważnym rynkiem, dlatego konsekwentnie inwestujemy w projekty o wysokiej jakości artystycznej, współpracując z zaufanymi partnerami oraz wybitnymi twórcami, takimi jak Olga Chajdas i Agnieszka Dygant, z którymi mamy przyjemność pracować przy Genialnej M. Dzięki temu możemy z powodzeniem opowiadać autentyczne historie, które są bliskie naszej widowni – powiedział Kai Finke, Chief Content Officer SkyShowtime.
GramTV przedstawia:
Oryginalne H.P.I. zadebiutowało we Francji w 2019 roku i szybko stało się jednym z największych telewizyjnych hitów ostatnich lat. Serial stworzony przez Nicolasa Jeana, Stéphane’a Carrié oraz Alice Chegaray Breugnot doczekał się licznych adaptacji na świecie, w tym popularnej wersji amerykańskiej emitowanej przez ABC, która została już przedłużona na trzeci sezon. Produkcja pozostaje jednym z najgłośniejszych francuskich eksportów telewizyjnych ostatnich lat i jest dystrybuowana globalnie przez Studio TF1.
Obecnie nie ujawniono daty premiery Genialnej M. Twórcy zapowiadają, że kolejne szczegóły dotyczące serialu poznamy w późniejszym czasie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!