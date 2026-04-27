SkyShowtime i Polsat pracują nad polskim remake’iem wielkiego hitu. Agnieszka Dygant w roli genialnej sprzątaczki

W głównej roli zobaczymy Agnieszkę Dygant, która wcieli się w Martę. Bohaterka pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy zaczyna porządkować nie tylko pomieszczenia, lecz także tablicę z dowodami w sprawie, która od dawna pozostaje nierozwiązana. Niespodziewanie trafia na trop, który znacząco przybliża policję do ujęcia sprawcy. Szybko wychodzi na jaw, że Marta posiada niezwykle wysoki iloraz inteligencji, sięgający 160 punktów. Choć jej talent nie ułatwiał codziennego życia, okazuje się bezcenny w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek.

Za reżyserię odpowiada Olga Chajdas, natomiast scenariusz przygotowali Błażej Dzikowski oraz Agata Malesińska. Zdjęcia realizuje Anna Rzepka, a produkcją zajmuje się Jake Vision DGA Studio. Funkcję producentki kreatywnej i wykonawczej pełni Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym jest również Jan Kępiński.

Projekt stanowi pierwszą współpracę SkyShowtime z Telewizją Polsat i jednocześnie rozwija katalog polskich produkcji platformy. Wśród nich znajdują się już takie tytuły jak Śleboda czy Glina. Nowy rozdział, a w planach są kolejne, w tym serial gangsterski Morfeusz oraz kryminał Pionek.

W Polsacie konsekwentnie stawiamy na projekty, które łączą wysoką jakość z emocjami i dobrą rozrywką, a Genialna M. idealnie wpisuje się w tę strategię. To serial, który ma wszystko – wyrazistą, nieoczywistą bohaterkę, świetnie poprowadzoną historię i bardzo atrakcyjne połączenie komedii z kryminałem. Tego typu produkcje widzowie po prostu kochają. Ogromnym atutem jest także obsada, z której obecnie zdradzamy tylko główną bohaterkę. Agnieszka Dygant gwarantuje jakość, charakter i najwyższej klasy aktorstwo, które przyciągają przed telewizory. Cieszę się, że realizujemy ten projekt wspólnie ze SkyShowtime. To partner, z którym patrzymy na rynek w podobny sposób: ambitnie, ale przede wszystkim z myślą o widzu. Jestem przekonany, że Genialna M. będzie jedną z tych produkcji, które szybko zdobędą dużą popularność i zostaną z widzami na dłużej. I bardzo się cieszę, że serial jest grany w moim ukochanym mieście Bielsko-Biała – przyznał Edward Miszczak, dyrektor programowy Telewizji Polsat.