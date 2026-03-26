Kolejny Resident Evil z wielką niespodzianką. Kultowy bohater powróci po kilku latach

Aktor podgrzał atmosferę przed planowanym kolejnym remake’iem kultowej odsłony serii Resident Evil.

Od pewnego czasu wiemy, że w najbliższych latach Resident Evil doczeka się kolejnych remake’ów. W przygotowaniu są odświeżone wersje Resident Evil 0, a także Resident Evil Code: Veronica, nad którym pracować mają twórcy Resident Evil 2 Remake oraz Resident Evil 4 Remake. Teraz w centrum uwagi fanów znalazł się wpis aktora głosowego, który może sugerować, że powróci on do grania popularnej postaci z uniwersum, której nie widzieliśmy od czasu Resident Evil 5 i Resident Evil 4 Remake. Resident Evil Code: Veronica Remake – Albert Wesker wróci do serii Głośno wśród fanów stało się po wpisie Craiga Burnatowskiego, aktora podkładającego głos pod Alberta Weskera. Jego słowa, opublikowane w mediach społecznościowych, szybko przyciągnęły uwagę fanów i wywołały falę spekulacji.

W 2022 roku brałem udział w castingu do tajnego projektu dla tajemniczej firmy. Nie miałem pojęcia, w co się pakuję, a dziś jestem niezwykle wdzięczny, że mogę być częścią tej epickiej marki. Wkrótce słońce zajdzie nad erą człowieka. Wczytywanie ramki mediów. Choć wpis nie zdradza żadnych konkretów, wielu graczy interpretuje go jako subtelną zapowiedź remake’u Resident Evil Code: Veronica. To właśnie w tej grze powróci Albert Wesker.

Słynny antagonista odgrywa w Code: Veronica istotną rolę, dlatego zaangażowanie jego aktora mogłoby sugerować właśnie tę produkcję. Co więcej, wcześniejsze przecieki wskazywały, że remake tej odsłony może zadebiutować w 2027 roku, a w kolejnych latach pojawią się odświeżenia Resident Evil 0 oraz następna główna część serii. Code: Veronica zadebiutowało w 2001 roku na Dreamcaście, a później trafiła również na PlayStation 2. Wielu graczy do dziś uważa ją za duchowego następcę pierwszych dwóch części, rozwijającego ich fabułę i postacie znacznie bardziej niż właściwe Resident Evil 3. Jednocześnie nie brakuje bardziej sceptycznych opinii co do powrotu Alberta Weskera. Wpis Burnatowskiego może być zwykłym podziękowaniem i odniesieniem do jego pracy przy remake’u Resident Evil 4, do którego casting odbywał się właśnie w 2022 roku. Aktor nadal jest związany z marką, między innymi dzięki roli Zeno w Resident Evil Requiem.

