Ta decyzja przy remake’u Resident Evil nie dziwi. Capcom postawi na gwarantów sukcesu?

Znany insider ujawnia, kto stoi za projektem Resident Evil Code: Veronica. To zespół odpowiedzialny za największe sukcesy remake’ów.

Do sieci trafiły nowe informacje na temat Resident Evil Code: Veronica. To właśnie ta gra ma być następnym remakiem słynnej serii horrorów. Choć Capcom wciąż nie przedstawił oficjalnie projektu, głos zabrał (ponownie) znany insider Dusk Golem, który ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące zespołu deweloperskiego.

Według jego doniesień remake ma być tworzony przez Kazunori Kadoi oraz Yasuhiro Anpo – duet odpowiedzialny za bardzo dobrze przyjęte Resident Evil 2 Remake oraz Resident Evil 4 Remake. Jeśli informacje się potwierdzą, projekt trafi w ręce jednego z najbardziej doświadczonych zespołów pracujących obecnie przy marce.