Ta decyzja przy remake’u Resident Evil nie dziwi. Capcom postawi na gwarantów sukcesu?

Znany insider ujawnia, kto stoi za projektem Resident Evil Code: Veronica. To zespół odpowiedzialny za największe sukcesy remake’ów.
Do sieci trafiły nowe informacje na temat Resident Evil Code: Veronica. To właśnie ta gra ma być następnym remakiem słynnej serii horrorów. Choć Capcom wciąż nie przedstawił oficjalnie projektu, głos zabrał (ponownie) znany insider Dusk Golem, który ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące zespołu deweloperskiego.
Resident Evil Code: Veronica – remake nie został ujawniony, ale już teraz plotkuje się o twórcach
Według jego doniesień remake ma być tworzony przez Kazunori Kadoi oraz Yasuhiro Anpo – duet odpowiedzialny za bardzo dobrze przyjęte Resident Evil 2 Remake oraz Resident Evil 4 Remake. Jeśli informacje się potwierdzą, projekt trafi w ręce jednego z najbardziej doświadczonych zespołów pracujących obecnie przy marce.
Insider odniósł się także do samego procesu powstawania gier z serii. Jak zaznaczył, w przypadku Resident Evil trudno dziś mówić o stałych zespołach – zamiast tego Capcom korzysta z bardziej elastycznego modelu pracy, w którym deweloperzy rotują między projektami, a poszczególne osoby mogą pracować nad kilkoma częściami serii jednocześnie lub co pewien czas wracać do marki.
Sam wybór twórców sugeruje, że Capcom chce powtórzyć sukces swoich ostatnich remake’ów. Warto przypomnieć, że zarówno Resident Evil 2, jak i Resident Evil 4 zostały świetnie przyjęte przez graczy i krytyków, wyznaczając standard dla odświeżania klasycznych horrorów.
Na razie pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie projektu. Jeśli jednak przecieki się sprawdzą, powrót kultowego Code Veronica może być kolejnym dużym wydarzeniem dla fanów serii Resident Evil.
