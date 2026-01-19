Kolejny remake Resident Evil coraz bliżej. Capcom ma ujawnić kultową odsłonę

Nieoficjalne doniesienia wskazują, że firma szykuje odświeżenie kolejnej produkcji.
Według najnowszych doniesień Capcom planuje jeszcze w tym roku zapowiedzieć kolejny duży remake z popularnego uniwersum. Tym razem na celowniku ma rzekomo znaleźć się Resident Evil Code Veronica.
Źródłem informacji jest insider Dusk Golem, który w mediach społecznościowych przekazał, że oficjalna prezentacja odświeżonej wersji Code Veronica ma nastąpić jeszcze w 2026 roku. To nie pierwszy raz, gdy informator wspomina o tym projekcie. Choć wydawca nie skomentował tych doniesień, historia przecieków Dusk Golema sprawia, że są one traktowane z dużą dozą wiarygodności.
Oryginalne Resident Evil Code Veronica zadebiutowało w 2000 roku jako tytuł ekskluzywny na konsolę Dreamcast. Za projekt odpowiadał Shinji Mikami. Z czasem gra trafiła również na PlayStation 2 oraz GameCube.
Decyzja o powrocie do tej odsłony wpisywałaby się w strategię Capcomu realizowaną przez ostatnią dekadę. Firma przygotowała w tym czasie remake’i Resident Evil 2, 3 oraz 4, które spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony krytyków, jak i społeczności graczy.
