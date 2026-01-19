Kolejny remake Resident Evil coraz bliżej. Capcom ma ujawnić kultową odsłonę

Według najnowszych doniesień Capcom planuje jeszcze w tym roku zapowiedzieć kolejny duży remake z popularnego uniwersum. Tym razem na celowniku ma rzekomo znaleźć się Resident Evil Code Veronica.

Capcom ma szykować kolejny remake Resident Evil. Na liście podobno Code Veronica

Źródłem informacji jest insider Dusk Golem, który w mediach społecznościowych przekazał, że oficjalna prezentacja odświeżonej wersji Code Veronica ma nastąpić jeszcze w 2026 roku. To nie pierwszy raz, gdy informator wspomina o tym projekcie. Choć wydawca nie skomentował tych doniesień, historia przecieków Dusk Golema sprawia, że są one traktowane z dużą dozą wiarygodności.