Kolejny remake Resident Evil coraz bliżej. Capcom ma ujawnić kultową odsłonę

Patrycja Pietrowska
2026/01/19 08:30
Nieoficjalne doniesienia wskazują, że firma szykuje odświeżenie kolejnej produkcji.

Według najnowszych doniesień Capcom planuje jeszcze w tym roku zapowiedzieć kolejny duży remake z popularnego uniwersum. Tym razem na celowniku ma rzekomo znaleźć się Resident Evil Code Veronica.

Resident Evil Code: Veronica X
Resident Evil Code: Veronica X

Capcom ma szykować kolejny remake Resident Evil. Na liście podobno Code Veronica

Źródłem informacji jest insider Dusk Golem, który w mediach społecznościowych przekazał, że oficjalna prezentacja odświeżonej wersji Code Veronica ma nastąpić jeszcze w 2026 roku. To nie pierwszy raz, gdy informator wspomina o tym projekcie. Choć wydawca nie skomentował tych doniesień, historia przecieków Dusk Golema sprawia, że są one traktowane z dużą dozą wiarygodności.

Oryginalne Resident Evil Code Veronica zadebiutowało w 2000 roku jako tytuł ekskluzywny na konsolę Dreamcast. Za projekt odpowiadał Shinji Mikami. Z czasem gra trafiła również na PlayStation 2 oraz GameCube.

Decyzja o powrocie do tej odsłony wpisywałaby się w strategię Capcomu realizowaną przez ostatnią dekadę. Firma przygotowała w tym czasie remake’i Resident Evil 2, 3 oraz 4, które spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony krytyków, jak i społeczności graczy.

Równolegle Capcom rozwija także główną linię serii. Najbliższą premierą będzie Resident Evil Requiem, którego debiut zaplanowano na luty. Gra ma trafić na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 oraz PC.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/capcoms-next-big-resident-evil-remake-will-reportedly-be-revealed-this-year/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

