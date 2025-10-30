Resident Evil Requiem w przedsprzedaży. Znamy zawartość edycji Deluxe i Premium

Pojawiły się dobre wieści dla wyczekujących na nową odsłonę kultowego horroru. Wystartowała bowiem przedsprzedaż Resident Evil Requiem. Capcom potwierdził, że wszyscy chętni mogą już składać zamówienia na nadchodzący tytuł, który oficjalnie zadebiutuje na rynku 27 lutego 2026 roku.

Ruszyła przedsprzedaż Resident Evil Requiem. Premiera w lutym 2026

Resident Evil Requiem będzie dostępny na wielu platformach, w tym PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC za pośrednictwem platformy Steam, konsolę Nintendo Switch 2, a także na Epic Games Store. Wszyscy gracze, którzy zdecydują się na zamówienie przedpremierowe Resident Evil Requiem, otrzymają cyfrowy dodatek w postaci stroju „Apocalypse” dla postaci Grace. Ogłoszenie rozpoczęcia przedsprzedaży było zwieńczeniem specjalnej transmisji Road to Requiem.