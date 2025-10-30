Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Requiem w przedsprzedaży. Znamy zawartość edycji Deluxe i Premium

Patrycja Pietrowska
2025/10/30 10:00
Ruszyła przedsprzedaż nowej odsłony kultowego horroru.

Pojawiły się dobre wieści dla wyczekujących na nową odsłonę kultowego horroru. Wystartowała bowiem przedsprzedaż Resident Evil Requiem. Capcom potwierdził, że wszyscy chętni mogą już składać zamówienia na nadchodzący tytuł, który oficjalnie zadebiutuje na rynku 27 lutego 2026 roku.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Ruszyła przedsprzedaż Resident Evil Requiem. Premiera w lutym 2026

Resident Evil Requiem będzie dostępny na wielu platformach, w tym PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC za pośrednictwem platformy Steam, konsolę Nintendo Switch 2, a także na Epic Games Store. Wszyscy gracze, którzy zdecydują się na zamówienie przedpremierowe Resident Evil Requiem, otrzymają cyfrowy dodatek w postaci stroju „Apocalypse” dla postaci Grace. Ogłoszenie rozpoczęcia przedsprzedaży było zwieńczeniem specjalnej transmisji Road to Requiem.

Gracze będą mogli kupić Edycję Standardową oraz bogatszą Edycję Deluxe. Wersja Deluxe, oprócz pełnej zawartości Edycji Standardowej, zaoferuje ekskluzywny pakiet cyfrowych dodatków, w tym pięć unikalnych kostiumów, cztery skórki na broń, dwa filtry ekranu oraz dwa dodatki na broń. Ponadto, dostępna będzie limitowana Edycja Premium Steelbook. Ta najwyższa wersja, dostępna do wyczerpania zapasów, oprócz zawartości Edycji Deluxe i pełnej gry, zawierać będzie również kolekcjonerską kartę.

Resident Evil Requiem – Edycja Deluxe
Resident Evil Requiem – Edycja Deluxe

GramTV przedstawia:

Capcom ogłosił również specjalną współpracę z platformą Epic Games Store, związaną z premierą Resident Evil Requiem. Z okazji debiutu gry w sklepie Epic Games, gracze, którzy zakupią tytuł właśnie tam, otrzymają specjalne przedmioty do wykorzystania w grze Fortnite. Pakiet ten ma zawierać między innymi strój Grace.

Ważne nowości dotyczą również platformy Nintendo Switch 2. Firma Nintendo przygotowała na dzień premiery specjalną edycję kontrolera Pro Controller, utrzymaną w czarnej, metalicznej stylistyce inspirowanej wzorami z Resident Evil Requiem.

Resident Evil – Pro Controller Nintendo Switch 2
Resident Evil – Pro Controller Nintendo Switch 2

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Resident-Evil-Requiem-Kicks-Off-Bone-Chilling-Pre-Orders-Starting-Toda

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

