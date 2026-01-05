Kolejny rekord Steama. Platforma osiąga niesamowitą liczbę graczy

Ponad 41,8 mln użytkowników jednocześnie online. Platforma Valve znów poprawiła historyczny wynik.
4 stycznia 2026 roku Steam ustanowił nowy rekord aktywności użytkowników. Z platformy Valve korzystało w tym samym momencie aż 41,8 mln osób, z czego 13,4 mln aktywnie grało. To najlepszy wynik w ponad 22-letniej historii serwisu.
Co istotne, rośnie nie tylko liczba osób zalogowanych, ale także faktycznie grających. Ponad 13 milionów aktywnych graczy jednocześnie to wynik, który jeszcze kilka lat temu wydawał się całkowicie poza zasięgiem jakiejkolwiek platformy PC.
GramTV przedstawia:
Rekord Steama potwierdza dominującą pozycję Valve w cyfrowej dystrybucji gier na PC. Platforma pozostaje kluczowym miejscem zarówno dla największych wydawców AAA, jak i twórców niezależnych, którzy wciąż traktują ją jako główne źródło dotarcia do odbiorców.
Mimo upływu lat i rosnącej konkurencji Steam nie zwalnia tempa. Kolejne rekordy sugerują, że rok 2026 może przynieść następne historyczne wyniki, a pozycja Valve na rynku PC pozostaje bardzo dominująca.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!