Kolejny rekord Steama. Platforma osiąga niesamowitą liczbę graczy

Mikołaj Berlik
2026/01/05 20:00
Ponad 41,8 mln użytkowników jednocześnie online. Platforma Valve znów poprawiła historyczny wynik.

4 stycznia 2026 roku Steam ustanowił nowy rekord aktywności użytkowników. Z platformy Valve korzystało w tym samym momencie aż 41,8 mln osób, z czego 13,4 mln aktywnie grało. To najlepszy wynik w ponad 22-letniej historii serwisu.

Steam – historyczny rekord aktywności

Dane opublikowane na początku stycznia pokazują wyraźny trend wzrostowy. Poprzedni rekord, ustanowiony w październiku 2025 roku, wynosił 41,666 mln jednoczesnych użytkowników. Najnowszy rezultat oznacza, że Steam nie tylko utrzymał tempo rozwoju, ale wręcz je przyspieszył.

Co istotne, rośnie nie tylko liczba osób zalogowanych, ale także faktycznie grających. Ponad 13 milionów aktywnych graczy jednocześnie to wynik, który jeszcze kilka lat temu wydawał się całkowicie poza zasięgiem jakiejkolwiek platformy PC.

Rekord Steama potwierdza dominującą pozycję Valve w cyfrowej dystrybucji gier na PC. Platforma pozostaje kluczowym miejscem zarówno dla największych wydawców AAA, jak i twórców niezależnych, którzy wciąż traktują ją jako główne źródło dotarcia do odbiorców.

Mimo upływu lat i rosnącej konkurencji Steam nie zwalnia tempa. Kolejne rekordy sugerują, że rok 2026 może przynieść następne historyczne wyniki, a pozycja Valve na rynku PC pozostaje bardzo dominująca.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/16960-steam-is-approaching-42-million-concurrent-players

