Kolejny rekord Steama. Platforma osiąga niesamowitą liczbę graczy

4 stycznia 2026 roku Steam ustanowił nowy rekord aktywności użytkowników. Z platformy Valve korzystało w tym samym momencie aż 41,8 mln osób, z czego 13,4 mln aktywnie grało. To najlepszy wynik w ponad 22-letniej historii serwisu.

Steam – historyczny rekord aktywno ści

Dane opublikowane na początku stycznia pokazują wyraźny trend wzrostowy. Poprzedni rekord, ustanowiony w październiku 2025 roku, wynosił 41,666 mln jednoczesnych użytkowników. Najnowszy rezultat oznacza, że Steam nie tylko utrzymał tempo rozwoju, ale wręcz je przyspieszył.