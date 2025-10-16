Steam bije kolejny rekord. Platforma osiągnęła ponad 41 milionów aktywnych użytkowników jednocześnie

Choć wielu mogło przypuszczać, że rekord został ustanowiony dzięki rozpoczęciu Steam Next Fest, dane pokazują coś innego. Wydarzenie wystartowało dopiero 13 października, natomiast rekord 41 milionów graczy został osiągnięty dzień wcześniej – 12 października.
To sugeruje, że jednym z głównych czynników wzrostu popularności była premiera Battlefielda 6, która przyciągnęła rzesze graczy. Choć nowa odsłona serii nie osiągnęła wyników na poziomie Counter-Strike 2, DOTA 2 czy PUBG: Battlegrounds, to bez wątpienia przyczyniła się do pobicia rekordu.
