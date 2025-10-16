Steam bije kolejny rekord. Platforma osiągnęła ponad 41 milionów aktywnych użytkowników jednocześnie

Nowy rekord aktywności na Steamie — ponad 41 milionów graczy jednocześnie, a jednym z powodów sukcesu mógł być Battlefield 6.

Choć wielu mogło przypuszczać, że rekord został ustanowiony dzięki rozpoczęciu Steam Next Fest, dane pokazują coś innego. Wydarzenie wystartowało dopiero 13 października, natomiast rekord 41 milionów graczy został osiągnięty dzień wcześniej – 12 października.

Platforma Valve po raz kolejny udowadnia swoją dominację na rynku PC. W ubiegły weekend Steam odnotował rekordową liczbę użytkowników online — ponad 41 milionów jednoczesnych graczy. Tym samym pobito poprzedni rekord ustanowiony siedem miesięcy temu.

To sugeruje, że jednym z głównych czynników wzrostu popularności była premiera Battlefielda 6 , która przyciągnęła rzesze graczy. Choć nowa odsłona serii nie osiągnęła wyników na poziomie Counter-Strike 2 , DOTA 2 czy PUBG: Battlegrounds, to bez wątpienia przyczyniła się do pobicia rekordu.

Zaskoczeniem okazał się sukces nowego Delta Force, który trafił na piąte miejsce mimo mieszanych ocen na Steamie. W czołówce znalazły się także Apex Legends, Stardew Valley, Grand Theft Auto 5 oraz Dead by Daylight.

Nie wiadomo, kiedy Steam znów poprawi swój wynik, ale biorąc pod uwagę rosnącą liczbę premier gier AAA i popularność platformy, można przypuszczać, że stanie się to jeszcze w 2025 roku.