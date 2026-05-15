Kolejny muzyk oberwał przedmiotem ze sceny, ale tym razem konsekwencje są poważniejsze. Czy ta "moda" się kiedyś skończy?

Ostatnio panuje jakaś chora moda na rzucanie przedmiotami w muzyków na scenach i tym razem oberwało się Olivierowi Sykesowi, który został trafiony telefonem...
Zespół Bring Me The Horizon przeżył bardzo nieprzyjemny incydent podczas koncertu w Stanach Zjednoczonych. Frontman zespołu Oli Sykes, doznał lekkiego wstrząśnienia mózgu po tym, jak jeden z uczestników koncertu rzucił w jego stronę telefonem komórkowym.
Oli Sykes pokrzywdzony przez uczestnika koncertu
Do zdarzenia doszło podczas występu w hali Enterprise Center w St. Louis, mogącej pomieścić około 22 tysięce osób. Nagrania z koncertu szybko pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je zobaczyć na przykład w tym miejscu (link do YouTube Shorts).Widać na nich moment, w którym Oli Sykes znajduje się przy krawędzi sceny i nagle zostaje trafiony przedmiotem rzuconym z tłumu. Chwilę po uderzeniu wokalista podniósł telefon i zwrócił się do publiczności mówiąc wyraźnie w nerwach:
Kto, do cholery, rzucił mi telefonem prosto w głowę?
Mimo całego incydentu koncert został dokończony, choć zespół zdecydował się skrócić setlistę i usunąć utwór YOUtopia. Oli Sykes nie wykonał również swojego tradycyjnego przejścia przez publiczność podczas piosenki Drown. Po koncercie wokalista opublikował wiadomość w mediach społecznościowych, uspokajając fanów i informując o swoim stanie zdrowia:
Wszystko ze mną w porządku. Telefon w głowę naprawdę zabolał i skończyło się lekkim wstrząśnieniem mózgu, ale opuchlizna już zaczęła schodzić.
Muzyk przyznał również, że po incydencie miał problemy podczas dalszego występu:
Na scenie trochę się męczyłem, ponieważ śpiewanie powodowało nacisk na ranę i sprawiało, że czułem dezorientację podczas występu. Jeśli komuś wydawało się, że dawałem z siebie mniej niż zwykle, to właśnie dlatego.
Artysta podziękował także fanom za wsparcie i zapewnił, że powinien być gotowy na kolejny koncert trasy. Bring Me The Horizon obecnie koncertuje po Stanach Zjednoczonych. Już w przyszłym miesiącu grupa rozpocznie serię europejskich występów festiwalowych (najbliżej Polski zagrają w Czechach), w tym dwa wyjątkowe koncerty w Manchester, podczas których muzycy wykonają w całości swój debiutancki album Count Your Blessings z 2006 roku.
