Kolejny muzyk oberwał przedmiotem ze sceny, ale tym razem konsekwencje są poważniejsze. Czy ta "moda" się kiedyś skończy?

Ostatnio panuje jakaś chora moda na rzucanie przedmiotami w muzyków na scenach i tym razem oberwało się Olivierowi Sykesowi, który został trafiony telefonem...

Zespół Bring Me The Horizon przeżył bardzo nieprzyjemny incydent podczas koncertu w Stanach Zjednoczonych. Frontman zespołu Oli Sykes, doznał lekkiego wstrząśnienia mózgu po tym, jak jeden z uczestników koncertu rzucił w jego stronę telefonem komórkowym.

Oli Sykes pokrzywdzony przez uczestnika koncertu

Do zdarzenia doszło podczas występu w hali Enterprise Center w St. Louis, mogącej pomieścić około 22 tysięce osób. Nagrania z koncertu szybko pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je zobaczyć na przykład w tym miejscu (link do YouTube Shorts). Widać na nich moment, w którym Oli Sykes znajduje się przy krawędzi sceny i nagle zostaje trafiony przedmiotem rzuconym z tłumu. Chwilę po uderzeniu wokalista podniósł telefon i zwrócił się do publiczności mówiąc wyraźnie w nerwach: