Kolejny gameplay z Bayonetta 3. Twórcy prezentują umiejętności nowej bohaterki

Zgodnie z zapowiedziami za nieco ponad dwa tygodnie do sprzedaży trafi Bayonetta 3. Nic więc dziwnego, że do sieci trafiają kolejne informacje i materiały związane ze wspomnianą produkcją. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że w nadchodzącej odsłonie serii protagonistka przemówi nowym głosem, a nieco wcześniej mieliśmy okazję obejrzeć 8-minutowy gameplay. Tymczasem twórcy opublikowali kolejne fragmenty rozgrywki.

Nowy gameplay z gry Bayonetta 3 pozwala przyjrzeć się jednej z bohaterek

Tym razem deweloperzy postanowili poświęcić nieco uwagi nowej bohaterce o imieniu Viola, którą mieliśmy już okazję zobaczyć na zwiastunie prezentowanym podczas wrześniowego Nintendo Direct. Dzięki najnowszym fragmentom rozgrywki zainteresowani mogą jednak dokładnie sprawdzić, jak wspomniana postać radzi sobie w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.



W trakcie rozmowy z redakcją Game Informer deweloperzy ujawnili również kilka informacji na temat Violi. Twórcy podkreślają, że styl walki wspomnianej postaci jest znacznie bardziej „przemyślany”, a zadawane przez nią ciosy „wyważone”. Na wyposażeniu bohaterki nie znajdziemy pistoletów, ale Viola może trzymać przeciwników na dystans dzięki rzutkom. Oczywiście nie są one tak szybkie, jak broń palna, co zmusi użytkowników do nieco innego podejścia do rozgrywki.



Na koniec przypomnijmy, że Bayonetta 3 zmierza wyłącznie na konsole Nintendo Switch. Produkcja studia PlatinumGames ma zadebiutować na wspomnianej platformie 28 października bieżącego roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami na temat trybu „Naiwny Anioł”.