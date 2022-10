Bayonetta 3 – główna postać przemówi nowym głosem

Premiera Bayonetta 3 na konsoli Nintendo Switch zbliża się wielkimi krokami – produkcja ma tam wylądować jeszcze w tym miesiącu, a dokładnie 28 października. Teraz wyjawiono ciekawą informację na temat voice actingu w grze. Dowiedzieliśmy się, że tym razem czarownica przemówi głosem Jennifer Hale.

Aktorkę można kojarzyć z szeregu ról w dużych produkcjach, takich jak chociażby Mass Effect, Bioshock, Baldur's Gate czy Star Wars: Knights of the Old Republic. Do tej pory rola czarownicy przypadała Hellenie Taylor. W rozmowie z GameInformer.com kierownik projektu Yusuke Miyata wyjawił, że Hellena Taylor nie jest w stanie ponownie wcielić się w tę rolę w związku z "paroma okolicznościami, które nałożyły się na siebie".

Bayonetta 3 – gameplay i tryb Naiwny anioł

Co dotyczy innych wieści na temat Bayonetta 3, to nieco wcześniej pisaliśmy o 8-minutowym pokazie rozgrywki. Z kolei tutaj przeczytacie o trybie Naiwny anioł, który stworzono dla graczy stroniących od nagich panienek. A oprócz tego warto nadmienić, że na Switchu są też dostępne pierwsze dwie odsłony cyklu. Zainteresowanych odsyłamy do recenzji dwupaku na GRAM-ie.