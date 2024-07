Kolejny etap planu naprawczego Payday 3. Nowy zwiastun prezentuje Boys in Blue

Payday 3 nie zaliczyło udanego startu. Produkcja zmagała się z wieloma problemami, a w pewnym momencie w grze spędzało czas jednocześnie mniej niż 1000 osób. Deweloperzy nie zamierzają jednak się poddawać i właśnie udostępnili kolejną, darmową aktualizację oraz DLC Chapter 2: Boys in Blue.

DLC zawiera nowy napad (Boys in Blue Heist), a także kolejne stroje, maski i rękawiczki. Ponadto gracze mogą spodziewać się między innymi 3 nowych broni i 29 modyfikacji. Poza płatnymi w ramach rozszerzenia dodatku nowościami deweloperzy przygotowali jednak również bezpłatne atrakcje.

Jaka byłaby twoja reakcja, gdyby skorumpowani gliniarze napadli na twoją całkowicie legalną firmę, podłożyli dowody i najwyraźniej zamierzali zatrzymać złoto, które „skonfiskowali”? Cóż, gdy coś takiego spotkało Vlada, skontaktował się ze swoimi starymi przyjaciółmi z gangu Payday, żeby dokonać zemsty i odzyskać swoje cholerne złoto. W napadzie Boys in Blue gang włamuje się do strzeżonego obiektu nowojorskiej policji na zlecenie Vlada. Vlad pragnie odzyskać swoje złoto, a gang nigdy wcześniej go nie zawiódł. – głosi opis płatnego DLC Boys in Blue na platformie Steam.