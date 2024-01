W PayDay 3 grywa mniej niż 1000 osób. Fatalne statystyki po czterech miesiącach od premiery

Dane mówią same za siebie – Starbreeze raczej nie uratuje takiej sytuacji.

Jak podaje między innymi serwis PCGamesN, wygląda na to, że studio Starbreeze raczej nie będzie już w stanie uratować swojej gry PayDay 3. Od premiery minęły zaledwie cztery miesiące, a – według statystyk serwisu SteamDB – produkcja nie przyciąga zbyt wielu osób. Ba, są to liczby, z których deweloperzy na pewno nie są zadowoleni. Spójrzmy więc, jak to wszystko wygląda.

PayDay 3 z fatalnymi statystykami na Steam po zaledwie 4 miesiącach od premiery

Warto zaznaczyć, że gra jest dostępna również na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeżeli jednak chodzi o komputery osobiste, liczba użytkowników platformy Steam grających w PayDay 3 równocześnie od prawie miesiąca nie przekracza jednego tysiąca; zdarza się nawet, że jest tych osób mniej niż 250. Dla porównania: w chwili pisania tej wiadomości w PayDay 2 bawi się ponad 20 tysięcy graczy. Sytuacja jest więc naprawdę tragiczna.