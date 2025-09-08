Gamingowy laptop MSI Katana 15 HX taniej aż o 600 zł. Atrakcyjna oferta w sklepie x-kom

MSI Katana 15 HX to laptop dla gracza, który nie uznaje kompromisów. Oferuje wysoką wydajność, świetną grafikę i zaawansowane chłodzenie. Działa szybko, wygląda stylowo i daje Ci przewagę w każdej grze. Ten model to połączenie mocy, precyzji i nowoczesnego stylu.

Laptop korzysta z procesora z serii Intel Core. Dzięki temu uruchamiasz gry i programy bez opóźnień. Wysoka częstotliwość taktowania i wiele rdzeni zapewnia płynną pracę. To rozwiązanie dla gracza, który potrzebuje pełnej kontroli nad tym, co dzieje się na ekranie.

Katana 15 HX ma nowoczesny system chłodzenia z dwoma wentylatorami i pięcioma ciepłowodami. Ciepłowody współpracują z procesorem i kartą graficzną. Taki układ lepiej odprowadza ciepło i zwiększa wydajność. Możesz grać dłużej i intensywniej, bez przegrzewania się sprzętu.

Wyświetlacz laptopa oferuje wysoką rozdzielczość oraz częstotliwość odświeżania. Kolory są żywe, a ruch na ekranie bardzo płynny. Matryca IPS zapewnia szerokie kąty widzenia i naturalne odwzorowanie kolorów, co poprawia komfort korzystania. Taki ekran to duża przewaga w grach dynamicznych.