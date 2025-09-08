Zaloguj się lub Zarejestruj

Gamingowy laptop MSI Katana 15 HX taniej aż o 600 zł. Atrakcyjna oferta w sklepie x-kom

Patrycja Pietrowska
2025/09/08 17:00
0
0

Laptop gamingowy przeceniony w sklepie x-kom.

Jeśli szukacie nowego laptopa gamingowego, warto rzucić okiem na ofertę sklepu x-kom. Teraz znajdziemy tam bowiem laptop gamingowy przeceniony aż o 600 zł. Mowa o modelu MSI Katana 15 HX.

MSI Katana 15 HX
MSI Katana 15 HX

MSI Katana 15 HX przeceniony w sklepie x-kom. Promocja na laptop gamingowy

Sklep x-kom przygotował atrakcyjną ofertę na laptop gamingowy. MSI Katana 15 HX dostaniemy teraz w cenie 4499 zł, co stanowi obniżkę aż o 600 zł względem poprzedniej ceny. Urządzenie wyposażone jest w Intel Core i7-14650HX, 16 GB RAM oraz NVIDIA GeForce RTX 5060 + Intel UHD Graphics.

MSI Katana 15 HX to laptop dla gracza, który nie uznaje kompromisów. Oferuje wysoką wydajność, świetną grafikę i zaawansowane chłodzenie. Działa szybko, wygląda stylowo i daje Ci przewagę w każdej grze. Ten model to połączenie mocy, precyzji i nowoczesnego stylu.

Laptop korzysta z procesora z serii Intel Core. Dzięki temu uruchamiasz gry i programy bez opóźnień. Wysoka częstotliwość taktowania i wiele rdzeni zapewnia płynną pracę. To rozwiązanie dla gracza, który potrzebuje pełnej kontroli nad tym, co dzieje się na ekranie.

Katana 15 HX ma nowoczesny system chłodzenia z dwoma wentylatorami i pięcioma ciepłowodami. Ciepłowody współpracują z procesorem i kartą graficzną. Taki układ lepiej odprowadza ciepło i zwiększa wydajność. Możesz grać dłużej i intensywniej, bez przegrzewania się sprzętu.

Wyświetlacz laptopa oferuje wysoką rozdzielczość oraz częstotliwość odświeżania. Kolory są żywe, a ruch na ekranie bardzo płynny. Matryca IPS zapewnia szerokie kąty widzenia i naturalne odwzorowanie kolorów, co poprawia komfort korzystania. Taki ekran to duża przewaga w grach dynamicznych.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

