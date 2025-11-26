Hitowe RPG za darmo na Steam. Czasu na odebranie prezentu jest niewiele

Trzeba się więc pośpieszyć i od razu powalczyć o klucz, gdy tylko ruszy promocja.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Lenovo kończy miesiąc rozdając prawdziwy hit. Na stronie Legion Gaming Community już dzisiaj wieczorem ruszy promocja, w której za darmo będzie można zdobyć prawdziwy niezależną produkcję, czyli Children of Morta. Ta gra RPG z elementami roguelike’a od studia Dead Mage zadebiutowała w 2019 roku, zbierając sporo pochwał od graczy i krytyków. Jeżeli jeszcze nie posiadacie tej produkcji w swojej bibliotece Steam, to jest teraz ku temu najlepsza okazja. Oferta ruszy już o godzinie 19:00 i potrwa do wyczerpania zapasów. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

W Children of Morta, grze RPG akcji charakteryzującej się podejściem do rozwoju postaci znanym z gatunku rogue-lite, wcielasz się nie w jedną postać, lecz w całą wyjątkową rodzinę bohaterów. Powalaj hordy wrogów w iście hackandslashowym stylu, przedzierając się przez proceduralnie generowane lochy, jaskinie i krainy, i poprowadź rodzinę Bergsonów, ze wszystkimi ich wadami i zaletami, do walki przeciwko nadciągającemu Zepsuciu. Rozgrywka w Children of Morta to unikalna kombinacja przygodowego RPG akcji, hack and slasha i gry rogue-lite. Zdobywając kolejne poziomy, wzmacniasz nie tylko poszczególne postacie, ale również całą rodzinę. Bohaterowie nie giną na dobre, a w każdym lochu możesz pokierować dowolnym z nich – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra na Steam

Aby odebrać Children of Morta za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.