Duży hit za darmo na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem

Lenovo mocno rozpoczyna nowy miesiąc, rozdają graczom prawdziwy hit. Tym razem na stronie Legion Gaming Community będzie możliwość odebrania gry Human Fall Flat. To znana produkcja studia No Brakes Games, która została wydana w lipcu 2016 roku i zapoczątkowała zupełnie nowy trend na gry kooperacyjne. Już dzisiaj każdy chętny będzie mógł zdobyć ten tytuł, ale będzie musiał się pośpieszyć. Rozdawanie kluczy rozpocznie się od godziny 19:00 i potrwa do wyczerpania zapasów. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Human Fall Flat to komicznie beztroska platformówka osadzona wśród lewitujących, sennych pejzaży.

Każdy poziom oferuje zupełnie nowe otoczenie: od majątków ziemskich, przez zamki, azteckie przygody, ośnieżone szczyty, ponure nocne krajobrazy i tereny miejskie. Do każdego celu prowadzi wiele ścieżek, a doskonale stonowane zagadki nagradzają eksplorację i pomysłowość.

Potrzebujesz pomocy w załadowaniu katapulty lub chcesz zburzyć ścianę? Tryb wieloosobowy dla maksymalnie 8 graczy zmienia sposób gry w Human Fall Flat.

Możesz dostosować Ludka wedle uznania. Przebierz go za budowniczego, kucharza, skoczka, górnika, astronautę lub nindżę. Wybierz głowę, tors i dolną część ciała i popuść wodze fantazji!

Dołącz do 55 milionów graczy we wszystkich formatach i odkryj ponad 5000 nieoficjalnych poziomów zaprojektowanych przez twórców z naszej społeczności! - czytamy w oficjalnym opisie gry.