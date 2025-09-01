Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC we wrześniu i na początek roku szkolnego

Wrzesień to nie tylko początek roku szkolnego, ale też świetna okazja, by urozmaicić sobie czas nowymi darmowymi grami. Choć wakacje dobiegły końca, to oferta bezpłatnych tytułów na ten miesiąc potrafi skutecznie poprawić humor po powrocie do codziennych obowiązków. Epic Games Store jak zwykle nie zawodzi, udostępniając kolejne gry za darmo, a Steam i GOG także przygotowały ciekawe niespodzianki. Warto sprawdzić również, co nowego pojawi się w abonamentach Xbox Game Pass, Amazon Prime Gaming i Humble Choice. Nie zabraknie także premier w segmencie free-to-play, które mogą wciągnąć na długie godziny. W naszym zestawieniu znajdziesz najciekawsze darmowe gry i promocje na wrzesień.
Darmowe gry i dodatki na PC
OFERTY OGRANICZONE CZASOWO
- Machinarium: od 28 sierpnia do 4 września (Epic Games Store)
- Make Way: od 28 sierpnia do 4 września (Epic Games Store)
- Clid the Snail: 3 września (Legion Gaming Community)
- The Battle of Polytopia: od 4 września do 11 września (Epic Games Store)
- Monument Valley: od 4 września do 11 września (Epic Games Store)
- Human Fall Flat: 17 września (Legion Gaming Community)
