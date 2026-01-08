Wiedźmin 3 „w 100 procentach” dostanie „istotną nową zawartość” w 2026 roku

Na początku roku dowiedzieliśmy się, że kolejne DLC do Wiedźmina 3 ma być na dobrej drodze. Teraz pojawiają się coraz silniejsze przesłanki o nadejściu nowej zawartości do polskiej produkcji. Choć od pierwotnej premiery tytułu upłynęło już mnóstwo czasu, Mateusz Chrzanowski, analityk w Noble Securities, wyraża niemal absolutną pewność, że gra ta doczeka się w 2026 roku kolejnego, dużego rozszerzenia.

Kolejna przygoda w Wiedźminie 3 na horyzoncie. Analityk wskazuje na 2026 rok

Zgodnie z wcześniejszymi prognozami analityka Noble Securities oraz najnowszymi opiniami, debiut tego typu dodatku mógłby nastąpić już w okolicach maja, a gracze musieliby się liczyć z wydatkiem rzędu trzydziestu dolarów za dostęp do nowej przygody. Tezy mają znajdować oparcie nie tylko w dokumentach korporacyjnych, ale również w rzekomych rozmowach, jakie ekspert ten miał przeprowadzić bezpośrednio z pracownikami studia CD Projekt RED.