Wiedźmin 3 „w 100 procentach” dostanie „istotną nową zawartość” w 2026 roku

Na początku roku dowiedzieliśmy się, że kolejne DLC do Wiedźmina 3 ma być na dobrej drodze. Teraz pojawiają się coraz silniejsze przesłanki o nadejściu nowej zawartości do polskiej produkcji. Choć od pierwotnej premiery tytułu upłynęło już mnóstwo czasu, Mateusz Chrzanowski, analityk w Noble Securities, wyraża niemal absolutną pewność, że gra ta doczeka się w 2026 roku kolejnego, dużego rozszerzenia.
Kolejna przygoda w Wiedźminie 3 na horyzoncie. Analityk wskazuje na 2026 rok
Zgodnie z wcześniejszymi prognozami analityka Noble Securities oraz najnowszymi opiniami, debiut tego typu dodatku mógłby nastąpić już w okolicach maja, a gracze musieliby się liczyć z wydatkiem rzędu trzydziestu dolarów za dostęp do nowej przygody. Tezy mają znajdować oparcie nie tylko w dokumentach korporacyjnych, ale również w rzekomych rozmowach, jakie ekspert ten miał przeprowadzić bezpośrednio z pracownikami studia CD Projekt RED.
Jestem w 100 procentach pewien, że CDPR wypuści w tym roku istotną nową zawartość, ponieważ w programie motywacyjnym wciąż brakuje 700 milionów złotych.
Głównym motorem napędowym stojącym za potencjalnym wydaniem nowej zawartości wydają się być bardzo konkretne założenia finansowe polskiego przedsiębiorstwa. Z raportów wynika, że firma realizuje specjalny program motywacyjny, którego warunkiem jest osiągnięcie przez grupę łącznego zysku netto wynoszącego dwa miliardy złotych w latach 2023–2026. Piotr Nielubowicz, piastujący stanowisko dyrektora finansowego spółki, przyznał podczas spotkania z inwestorami, że do realizacji tego założenia brakuje jeszcze około siedmiuset milionów złotych.
Warunek wyników finansowych na lata 2023–2026 ustalono na poziomie 2 mld zł skumulowanego zysku netto. Po 11 z 16 kwartałów do osiągnięcia tego celu wciąż brakuje 700 milionów złotych.
GramTV przedstawia:
Wielu zastanawia się, dlaczego to właśnie trzecia część przygód Wiedźmina miałaby otrzymać taką aktualizację. Argumentem za takim scenariuszem może być fakt, że inne projekty studia, jak Cyberpunk 2077, koncentrują się raczej na poprawie jakości rozgrywki niż na wprowadzaniu nowych wątków fabularnych. Pojawiają się również sugestie, że nowa treść mogłaby pełnić rolę narracyjnego łącznika z nadchodzącym projektem znanym jako Wiedźmin 4.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!