Kolejne świetne ogłoszenie dla fanów Yakuzy. Wiemy, kiedy przetestujemy nowy tytuł

Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem sprzed kilku dni, Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties pojawi się na rynku już 11 lutego. Nie jest to odległy termin, lecz w nowe wydanie zagramy jeszcze wcześniej. SEGA wraz z Ryu Ga Gotoku Studio poinformowało o planowanym udostępnieniu wersji demo produkcji na platformie Steam. Będzie to dobra okazja, aby oczekujący fani mogli poznać usprawniony świat przed oficjalną premierą.

Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties – demo tuż za rogiem

Według podanych informacji już dzisiaj, 21 stycznia, o godzinie 16:00 polskiego czasu zostanie udostępniona wersja demonstracyjna Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties. Gracze PC będą pierwsi w kolejce i skorzystają z platformy Valve, a użytkownicy konsol poczekają najprawdopodobniej kilka godzin. Podczas rozgrywki zagramy w podstawową zawartość oraz fragmenty rozszerzenia Dark Ties, które trafi za darmo do każdego, kto zdecyduje się na zakup pełnej edycji gry.