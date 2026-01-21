Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne świetne ogłoszenie dla fanów Yakuzy. Wiemy, kiedy przetestujemy nowy tytuł

Odświeżenie z wersją demo.

Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem sprzed kilku dni, Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties pojawi się na rynku już 11 lutego. Nie jest to odległy termin, lecz w nowe wydanie zagramy jeszcze wcześniej. SEGA wraz z Ryu Ga Gotoku Studio poinformowało o planowanym udostępnieniu wersji demo produkcji na platformie Steam. Będzie to dobra okazja, aby oczekujący fani mogli poznać usprawniony świat przed oficjalną premierą.

Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties – demo tuż za rogiem

Według podanych informacji już dzisiaj, 21 stycznia, o godzinie 16:00 polskiego czasu zostanie udostępniona wersja demonstracyjna Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties. Gracze PC będą pierwsi w kolejce i skorzystają z platformy Valve, a użytkownicy konsol poczekają najprawdopodobniej kilka godzin. Podczas rozgrywki zagramy w podstawową zawartość oraz fragmenty rozszerzenia Dark Ties, które trafi za darmo do każdego, kto zdecyduje się na zakup pełnej edycji gry.

Warto przypomnieć również, że po decyzji Ryu Ga Gotaku Studios po premierze Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties inny tytuł, Yakuza Remastered 3 zostanie wycofany ze sprzedaży indywidualnej. Gracze szukający klasycznej Yakuzy będą zmuszeni do sięgnięcia po zestaw Yakuza Complete Series, ponieważ zespół chce społeczności doświadczającej nowej wizji gry.

Przywiązujemy dużą wagę do wierności naszej koncepcji twórczej i mamy nadzieję, że spodoba się Wam zupełnie nowe doświadczenie, jakie przygotowaliśmy w grach Yakuza Kiwami 3 i Dark Ties.

Na koniec wspomnijmy jeszcze raz, że Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties będzie miało swoją premierę 11 lutego 2026 roku. Tytuł zmierza na PlayStation 4 oraz 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, a także do posiadaczy PC. Odświeżenie zadebiutuje 17 lat po oryginale i zostało stworzone z pomocą Dragon Engine. Przeprojektowano nie tylko grafikę, ale również samą opowieść – zyska ona więcej cutscenek, a podczas rozgrywki ujrzymy nowy system walki oraz aktywności.

Źródło:https://gamingbolt.com/yakuza-kiwami-3-and-dark-ties-is-getting-a-demo-on-pc-consoles-on-january-21

