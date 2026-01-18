Remake Yakuza 3 już za chwilę. A co z remasterem?

Już za mniej niż miesiąc swoją premierę zaliczy Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Będzie to remake wydanej pierwotnie w 2009 roku produkcji.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy trzecia część zapoczątkowanej jeszcze w 2005 roku serii zostanie odświeżona. Pytanie tylko, co zatem z poprzednim odświeżeniem? Spieszcie się po remaster Yakuzy 3, bo już niedługo go nie kupicie Yakuza 3 Remastered zostało wydane 9 lat po premierze pierwowzoru. To wydanie nie było żadną rewolucją, a raczej usprawnieniem, na co zresztą wskazuje słowo “remastered”. Od wtedy zamiast rozdzielczości 720p w 30 FPS-ach gracze mieli do dyspozycji 1080p w 60 FPS-ach. Dodatkowo gra zawierała treści, które pierwotnie wycięto z zachodniej wersji produkcji, dzięki czemu oferowała doświadczenie bliższe temu, które znali japońscy fani.

Jeżeli macie Yakuza 3 Remastered w swojej bibliotece już teraz, możecie być spokojni – produkcja tam pozostanie. Jeżeli natomiast chcieliście kupić remasters już po premierze remake’a? Tutaj będzie trudniej. Gry nie da się bowiem już wtedy nabyć osobno. Nadal jednak będzie ona częścią zestawu Yakuza Complete Series, w którym zawarto wszystkie odsłony od 0 do 6. Wczytywanie ramki mediów.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ukaże się 11 lutego 2026 roku. Dostępne będzie zarówno na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series i Nintendo Switch 2, jak i na komputerach osobistych. Gra powstała na Dragon Engine i będzie ogromnym ulepszeniem względem liczącego 17 lat oryginału. Niemniej nowa będzie nie tylko grafika, bo przeprojektowana zostanie cała opowieść, która zyska dodatkowe cutscenki, nowy system walki i aktywności. Do tego dochodzi też samodzielne Dark Ties, czyli zupełnie nowa historia widziana oczami głównego antagonisty Yakuzy 3, Yoshitaki Mine. W tym wypadku będziemy mieli jednak do czynienia ze swoistym prequelem, gdyż wydarzenia z DT rozgrywać się będą jeszcze przed opowieścią dotyczącą bezpośrednio twarzy całego cyklu Yakuza, Kazumą Kiryu.

