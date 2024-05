Take-Two Interactive zamyka dwa swoje studia. Masowe zwolnienia to nie wszystko

Wraz z zamknięciem zlokalizowanego w Londynie Roll7 pracę straciło kilkadziesiąt osób, którym zaoferowano odprawy. W przypadku Intercept Games z pracą pożegnało się 70 osób. Informacja ta pochodzi z zawiadomienia złożonego do Departamentu Bezpieczeństwa Zatrudnienia stanu Waszyngton. Zamknięcia te mają miejsce około miesiąc po ogłoszeniu przez Take-Two 5% zwolnień (579 pracowników) w różnych spółkach przy jednoczesnym anulowaniu bieżących projektów.

Jaka przyszłość czeka Kerbal Space Program 2?

W zeszłym roku Roll7 zdobył nagrodę BAFTA za Rollerdrome, a w 2022 roku opracował także OlliOlli World. Z kolei Intercept Games pracowało nad Kerbal Space Program 2. Jaki jest los projektów rozwijanych przez zamknięte studia? W tej chwili nie wiadomo, ale Take-Two podjęło drastyczną decyzję o anulowaniu wszystkich gier powstających w zamykanych studiach. Dlatego można podejrzewać, że jeśli powrócą, to nie stanie się to szybko i może to nastąpić dopiero po zakończeniu cięć i restrukturyzacji, kiedy firma okrzepnie w nowym kształcie i będzie wiadomo, jakie studia ostatecznie przetrwały.