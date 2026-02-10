Kolejne problemy filmu Melania. Twórcy „ukradli” muzykę innemu filmowi?

Paul Thomas Anderson jest ostatnio na językach za sprawą sukcesów filmu Jedna bitwa pod drugiej. Reżyser dostrzegł, że fragment muzyki w głośnym filmie Melania jest podejrzanie podobny do jego wcześniejszego dzieła, Nici widmo.

Wokół dokumentu Melania, poświęconego pierwszej damie USA, narasta kolejna poważna kontrowersja. Paul Thomas Anderson, twórca filmu Nić widmo miał zauważyć, że w produkcji wykorzystano fragment muzyki z jego filmu bez wiedzy i zgody autora. Chodzi o utwór Barbara Rose, skomponowany przez Jonny’ego Greenwooda specjalnie na potrzeby nagrodzonego dramatu.

Melania „ukradła” muzykę z Nici widmo?

Anderson i Greenwood wydali wspólne oświadczenie, w którym domagają się natychmiastowego usunięcia muzyki z dokumentu. Podkreślają, że choć Greenwood nie posiada pełnych praw autorskich do partytury, wytwórnia Universal była zobowiązana do skonsultowania z nim użycia utworu przez stronę trzecią. Zdaniem twórców do takiej konsultacji nie doszło, co ma stanowić naruszenie zapisów umowy kompozytorskiej.