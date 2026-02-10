Kolejne problemy filmu Melania. Twórcy „ukradli” muzykę innemu filmowi?

Wokół dokumentu Melania, poświęconego pierwszej damie USA, narasta kolejna poważna kontrowersja. Paul Thomas Anderson, twórca filmu Nić widmo miał zauważyć, że w produkcji wykorzystano fragment muzyki z jego filmu bez wiedzy i zgody autora. Chodzi o utwór Barbara Rose, skomponowany przez Jonny’ego Greenwooda specjalnie na potrzeby nagrodzonego dramatu.
Melania „ukradła” muzykę z Nici widmo?
Anderson i Greenwood wydali wspólne oświadczenie, w którym domagają się natychmiastowego usunięcia muzyki z dokumentu. Podkreślają, że choć Greenwood nie posiada pełnych praw autorskich do partytury, wytwórnia Universal była zobowiązana do skonsultowania z nim użycia utworu przez stronę trzecią. Zdaniem twórców do takiej konsultacji nie doszło, co ma stanowić naruszenie zapisów umowy kompozytorskiej.
