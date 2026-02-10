Green Day otwiera Super Bowl LX. Zobaczcie nagranie z muzyką kultowego albumu American Idiot

Green Day mają za sobą mocny występ podczas ceremonii otwarcia Super Bowl LX.

Green Day pojawili się 8 lutego na ogromnym Levi’s Stadium w Santa Clara, aby rozpocząć tegoroczny Super Bowl LX. Zespół wykonał składankę utworów z American Idiot podczas ceremonii otwarcia tego kultowego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych.

Green Day otwiera Super Bowl LX

Wychodząc na scenę przed zwycięstwem Seattle Seahawks nad New England Patriots, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt i Tre Cool rozgrzali publiczność, wykonując medley z kultowego albumu American Idiot. Muzycy zagrali takie utwory jak “Holiday”, ”Boulevard Of Broken Dreams” oraz – jakże by inaczej – tytułowy utwór z albumu, czyli “American Idiot”.