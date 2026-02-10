Zaloguj się lub Zarejestruj

Green Day otwiera Super Bowl LX. Zobaczcie nagranie z muzyką kultowego albumu American Idiot

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/10 13:40
0
0

Green Day mają za sobą mocny występ podczas ceremonii otwarcia Super Bowl LX.

Green Day pojawili się 8 lutego na ogromnym Levi’s Stadium w Santa Clara, aby rozpocząć tegoroczny Super Bowl LX. Zespół wykonał składankę utworów z American Idiot podczas ceremonii otwarcia tego kultowego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych.

Green Day otwiera Super Bowl LX

Wychodząc na scenę przed zwycięstwem Seattle Seahawks nad New England Patriots, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt i Tre Cool rozgrzali publiczność, wykonując medley z kultowego albumu American Idiot. Muzycy zagrali takie utwory jak “Holiday”, ”Boulevard Of Broken Dreams” oraz – jakże by inaczej – tytułowy utwór z albumu, czyli “American Idiot”.

Green Day w mediach społecznościowych napisali później:

From the Bay to the Bowl!!! Otwarcie Super Bowl LX na naszym własnym podwórku, na Levi’s Stadium. Ta energia była poza skalą.

Choć wczorajszy krótki set ku zaskoczeniu wielu osób nie zawierał żadnych politycznych komentarzy ani zmian w tekstach piosenek, to już podczas imprezy przed Super Bowl sponsorowanej przez Spotify w piątkowy wieczór na Pier 29 w San Francisco, Billie Joe powiedział, “żeby wszyscy agenci ICE, rzucili tę gównianą robotę”:

Rzuć tę beznadziejną pracę, którą masz. Bo kiedy to się skończy – a w pewnym momencie się skończy – Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance, Donald Trump, oni pozbędą się was jak złego nawyku. Chodźcie na tę stronę linii.

Green Day znani są z buntu przeciwko władzom i mieszania się w polityczne konflikty, więc chyba nie powinien nikogo dziwić fakt, że w którymś momencie wydarzenia Super Bowl musieli poruszyć tego typu kwestie.

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

