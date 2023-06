Kolejne plotki dotyczące daty premiery dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności

CD Projekt RED rozpocznie na Summer Game Fest 2023 kampanię promocyjną dodatku Widmo Wolności do gry Cyberpunk 2077. Jakiś czas temu Borys Nieśpielak, współprowadzący podcast „Rock i Borys”, wskazywał, że wspomniane rozszerzenie może trafić do graczy na przełomie czerwca oraz lipca. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne plotki dotyczące daty premiery fabularnego DLC do gry Cyberpunk 2077.

Premiera Cyberpunk 2077: Widmo Wolności? Tak twierdzi jeden z branżowych insiderów

Autorem najnowszych doniesień jest Tyler McVicker – insider znany przede wszystkim z dzielenia się informacjami związanymi z Valve. McVicker już w zeszłym roku ujawnił plany CD Projekt RED, kiedy to poinformował, że Cyberpunk 2077: Widmo Wolności doczeka się prezentacji na The Game Awards 2022.