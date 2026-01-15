Kolejne nowe gry w Amazon Luna (Prime Gaming). Trzy tytuły trafiły do oferty, w tym jedna z 94% pozytywnych recenzji

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Amazon ponownie rozbudował styczniową ofertę dla subskrybentów usługi Luna, czyli dawnego Prime Gaming. Od dziś użytkownicy mogą przypisać do swojego konta trzy kolejne gry, które znacząco różnią się stylem i klimatem.

Najgłośniejszą propozycją w tym zestawie jest Brigador: Up-Armored Edition. To dynamiczna strzelanka science fiction z widokiem z góry, która zebrała aż 94% pozytywnych ocen na Steamie. Akcja gry przenosi nas na planetę Novo Solo, gdzie w zniszczonej wojną metropolii ścierają się rywalizujące frakcje. Zasiadając za sterami potężnych maszyn bojowych, gracze skupiają się na czystej destrukcji, niszczeniu budynków i eliminowaniu wrogów przy użyciu ciężkiego uzbrojenia.

Drugą nowością jest Gunslugs Rogue Tactics, trzecia odsłona serii inspirowanej klasycznymi strzelankami pokroju Metal Slug. Tym razem twórcy postawili na wolniejsze tempo i większy nacisk na taktykę. Gracz obserwuje akcję z boku i może decydować, czy woli ciche podejście, czy frontalny atak pełen eksplozji. Losowo generowane poziomy sprawiają, że każda rozgrywka wygląda inaczej, a całość zachowuje lekki, humorystyczny ton.

Zestaw uzupełnia DeathKeep, czyli klasyczny dungeon crawler osadzony w świecie Zapomnianych Krain. W tej produkcji wcielamy się w bohatera, który musi powstrzymać złowrogiego nekromantę siejącego chaos po ucieczce z więzienia. Rozgrywka stawia na szybkie tempo, eksplorację lochów i bezpośrednią walkę, bez nadmiernego komplikowania zasad. To propozycja skierowana przede wszystkim do fanów starej szkoły RPG akcji.

Amazon Luna – oferta gier na styczeń 2026