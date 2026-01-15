Kolejne nowe gry w Amazon Luna (Prime Gaming). Trzy tytuły trafiły do oferty, w tym jedna z 94% pozytywnych recenzji

Najgłośniejszą propozycją w tym zestawie jest Brigador: Up-Armored Edition. To dynamiczna strzelanka science fiction z widokiem z góry, która zebrała aż 94% pozytywnych ocen na Steamie. Akcja gry przenosi nas na planetę Novo Solo, gdzie w zniszczonej wojną metropolii ścierają się rywalizujące frakcje. Zasiadając za sterami potężnych maszyn bojowych, gracze skupiają się na czystej destrukcji, niszczeniu budynków i eliminowaniu wrogów przy użyciu ciężkiego uzbrojenia.
Drugą nowością jest Gunslugs Rogue Tactics, trzecia odsłona serii inspirowanej klasycznymi strzelankami pokroju Metal Slug. Tym razem twórcy postawili na wolniejsze tempo i większy nacisk na taktykę. Gracz obserwuje akcję z boku i może decydować, czy woli ciche podejście, czy frontalny atak pełen eksplozji. Losowo generowane poziomy sprawiają, że każda rozgrywka wygląda inaczej, a całość zachowuje lekki, humorystyczny ton.
Zestaw uzupełnia DeathKeep, czyli klasyczny dungeon crawler osadzony w świecie Zapomnianych Krain. W tej produkcji wcielamy się w bohatera, który musi powstrzymać złowrogiego nekromantę siejącego chaos po ucieczce z więzienia. Rozgrywka stawia na szybkie tempo, eksplorację lochów i bezpośrednią walkę, bez nadmiernego komplikowania zasad. To propozycja skierowana przede wszystkim do fanów starej szkoły RPG akcji.
Amazon Luna – oferta gier na styczeń 2026
Już dostępne - Sid Meier’s Civilization VI (Epic Games Store)
Już dostępne - Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition (Amazon Games App)
15 stycznia - Brigador: Up-Armored Edition (GOG)
15 stycznia - Gunslugs: Rogue Tactics (GOG)
15 stycznia - DeathKeep (GOG)
22 stycznia - Harold Halibut (GOG)
22 stycznia - D&D Stronghold: Kingdom Simulator (GOG)
