Amazon Luna (Prime Gaming) z wielkimi hitami na styczeń. Aż 23 nowe gry w ofercie

Amazon przygotował kolejną świetną ofertę gier, tym razem na styczeń 2026 dla subskrybentów usługi Prime, rozszerzając bibliotekę dostępnych tytułów zarówno w chmurze Amazon Luna, jak i na PC. Już od początku miesiąca gracze mogą sięgać po kolejne produkcje bez dodatkowych opłat, a lista będzie sukcesywnie aktualizowana w kolejnych tygodniach.

W ramach styczniowej listy gier Amazon Luna użytkownicy otrzymują dostęp do ponad 20 nowych gier, wśród których znajdują się sprawdzone klasyki, jak i tytuły imprezowe oraz produkcje nastawione na rywalizację. Wśród nich trzeba wyróżnić Sid Meier’s Civilization VI, czyli słynną strategię turową, w której rozwój imperium rozpisany jest na całe epoki, oraz The Jackbox Party Pack 3, doskonale znany zestaw gier towarzyskich, idealny na wspólne granie w większym gronie.

W ramach cyklu GameNight zaplanowano kolejne premiery w chmurze. Od 8 stycznia dostępne będzie Tricky Towers, czyli zręcznościowa gra oparta na fizyce, w której liczy się stabilność konstrukcji i umiejętne przeszkadzanie rywalom. Z kolei 23 stycznia do oferty trafi wspomniany już The Jackbox Party Pack 3. Jeszcze w tym miesiącu do biblioteki dołączy Worms W.M.D, będący powrotem kultowej serii w dwuwymiarowej, ręcznie rysowanej oprawie.