Amazon Luna (Prime Gaming) z wielkimi hitami na styczeń. Aż 23 nowe gry w ofercie

Radosław Krajewski
2026/01/07 10:40
Na nowy rok nie zabrakło głośnych tytułów.

Amazon przygotował kolejną świetną ofertę gier, tym razem na styczeń 2026 dla subskrybentów usługi Prime, rozszerzając bibliotekę dostępnych tytułów zarówno w chmurze Amazon Luna, jak i na PC. Już od początku miesiąca gracze mogą sięgać po kolejne produkcje bez dodatkowych opłat, a lista będzie sukcesywnie aktualizowana w kolejnych tygodniach.

Amazon Luna

W ramach styczniowej listy gier Amazon Luna użytkownicy otrzymują dostęp do ponad 20 nowych gier, wśród których znajdują się sprawdzone klasyki, jak i tytuły imprezowe oraz produkcje nastawione na rywalizację. Wśród nich trzeba wyróżnić Sid Meier’s Civilization VI, czyli słynną strategię turową, w której rozwój imperium rozpisany jest na całe epoki, oraz The Jackbox Party Pack 3, doskonale znany zestaw gier towarzyskich, idealny na wspólne granie w większym gronie.

W ramach cyklu GameNight zaplanowano kolejne premiery w chmurze. Od 8 stycznia dostępne będzie Tricky Towers, czyli zręcznościowa gra oparta na fizyce, w której liczy się stabilność konstrukcji i umiejętne przeszkadzanie rywalom. Z kolei 23 stycznia do oferty trafi wspomniany już The Jackbox Party Pack 3. Jeszcze w tym miesiącu do biblioteki dołączy Worms W.M.D, będący powrotem kultowej serii w dwuwymiarowej, ręcznie rysowanej oprawie.

Amazon nie zapomina także o graczach szukających bardziej rozbudowanych doświadczeń fabularnych i akcji. Od teraz w chmurze dostępne są takie tytuły jak Alan Wake, DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged, Monster Truck Championship - Rebel Hunter Edition, Tormented Souls, Aragami: Shadow Edition, Spells & Secrets, Whisker Waters oraz dynamiczne Trepang2. 10 stycznia oferta zostanie rozszerzona o sportowe EA SPORTS Madden NFL 26, kontynuujące wieloletnią serię symulatorów futbolu amerykańskiego.

Z kolei na PC gracze już teraz mogą odebrać Sid Meier’s Civilization VI w wersji na Epic Games Store. 15 stycznia dołączy Brigador: Up-Armored Edition, dostępny jako kod do GOG. W ciągu miesiąca udostępnione zostaną również dodatkowe tytuły, w tym Harold Halibut, ELDERBORN czy Technotopia.

Amazon Luna – oferta gier na styczeń 2026

  • Już dostępne - Sid Meier’s Civilization VI (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition (Amazon Games App)
  • 15 stycznia - Brigador: Up-Armored Edition (GOG)
  • 15 stycznia - Gunslugs: Rogue Tactics (GOG)
  • 15 stycznia - DeathKeep (GOG)
  • 22 stycznia - Harold Halibut (GOG)
  • 22 stycznia - D&D Stronghold: Kingdom Simulator (GOG)
  • 29 stycznia - Al-Qadim: The Genie's Curse (GOG)
  • 29 stycznia - Technotopia (Amazon Games App)
  • 29 stycznia - ELDERBORN (GOG)

Amazon Luna – nowe gry dostępne w chmurze w grudniu 2026

  • Już dostępne - Alan Wake
  • Już dostępne - DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT
  • Już dostępne - HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged
  • Już dostępne - Monster Truck Championship - Rebel Hunter Edition
  • Już dostępne - Tormented Souls
  • Już dostępne - Aragami: Shadow Edition
  • Już dostępne - Spells & Secrets
  • Już dostępne - Whisker Waters
  • Już dostępne - Trepang2
  • 10 stycznia - EA SPORTS Madden NFL 26

Amazon Luna GameNight Games – nowe gry dostępne w grudniu 2026

  • 8 stycznia - Tricky Towers
  • 23 stycznia - The Jackbox Party Pack 3
  • Jeszcze w tym miesiącu - Worms W.M.D
