Kolejne gry znikają przez Disneya. Po cichu usunięto 15 tytułów ze Steama

Disney usuwa ze Steama m.in. Star Wars: Dark Forces

Jest to szereg starszych produkcji, które albo zostały wydane przez samego Disneya, albo do których prawa Disney nabył z czasem. W efekcie na platformie Valve nie ma już m.in. oryginalnego Star Wars: Dark Forces z 1995 roku, którego wydawcą było LucasArts. To zresztą niejedyna pozycja z uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo podobny los spotkał również Star Wars: Rebellion z roku 1998. Inną ofiarą czystek padła klasyczna westernowa strzelanka, czyli Outlaws + Handful of Missions z 1997 roku. Co jednak ciekawe, w przypadku Dark Forces i Outlaws mowa jedynie o oryginalnych grach, bo opublikowane w ostatnich latach remastery od Nightdive nadal bez problemu nabędziemy.

Wiele innych tytułów z listy skasowanych to produkcje oparte na bajkach Disneya. Mowa tutaj chociażby o Zaplątanych, Kurczaku Małym, Piorunie czy też Meridzie Walecznej. Oberwały też adaptacje aktorskich filmów, jak Piraci z Karaibów, Alicja w Krainie Czarów, High School Musical czy też Planeta Małp. A skoro o Planecie Małp mowa – to właśnie gra będąca przedstawicielem tej marki jest jednocześnie najmłodszym usuniętym ze sprzedaży tytułem. Wszak stworzona przez The Imaginati Studios pozycja wydana została w 2017 roku, co oznacza, że znika nie mając nawet 10 lat na karku.

Pełna lista gier usuniętych przez Disney ze Steama: