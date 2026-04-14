Kolejne gry znikają przez Disneya. Po cichu usunięto 15 tytułów ze Steama

Maciej Petryszyn
2026/04/14 23:00
Disney ponownie robi czystki, jeżeli chodzi o podległe sobie produkcje. Za nami druga fala skasowań – fala niezapowiedziana.

W jej następstwie w kolejne 15 produkcji już na Steamie nie zagracie. Co tym razem przepadło pod katowskim toporem Myszki Miki?

Jest to szereg starszych produkcji, które albo zostały wydane przez samego Disneya, albo do których prawa Disney nabył z czasem. W efekcie na platformie Valve nie ma już m.in. oryginalnego Star Wars: Dark Forces z 1995 roku, którego wydawcą było LucasArts. To zresztą niejedyna pozycja z uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo podobny los spotkał również Star Wars: Rebellion z roku 1998. Inną ofiarą czystek padła klasyczna westernowa strzelanka, czyli Outlaws + Handful of Missions z 1997 roku. Co jednak ciekawe, w przypadku Dark Forces i Outlaws mowa jedynie o oryginalnych grach, bo opublikowane w ostatnich latach remastery od Nightdive nadal bez problemu nabędziemy.

Wiele innych tytułów z listy skasowanych to produkcje oparte na bajkach Disneya. Mowa tutaj chociażby o Zaplątanych, Kurczaku Małym, Piorunie czy też Meridzie Walecznej. Oberwały też adaptacje aktorskich filmów, jak Piraci z Karaibów, Alicja w Krainie Czarów, High School Musical czy też Planeta Małp. A skoro o Planecie Małp mowa – to właśnie gra będąca przedstawicielem tej marki jest jednocześnie najmłodszym usuniętym ze sprzedaży tytułem. Wszak stworzona przez The Imaginati Studios pozycja wydana została w 2017 roku, co oznacza, że znika nie mając nawet 10 lat na karku.

Pełna lista gier usuniętych przez Disney ze Steama:

  • Star Wars: Dark Forces (1995)
  • Outlaws + A Handful of Missions (1997)
  • Star Wars: Rebellion (1998)
  • Treasure Planet: Battle at Procyon (2002)
  • Chicken Little (2005)
  • Pirates of the Caribbean: At Worlds End (2007)
  • Bolt (2008)
  • High School Musical 3: Senior Year Dance (2008)
  • G-Force (2009)
  • Alice in Wonderland (2010)
  • Tangled: The Video Game (2010)
  • Disney Universe (2011)
  • Brave (2012)
  • Disney Princess: My Fairytale Adventure (2012)
  • Planet of the Apes: Last Frontier (2017)

To nie pierwsza tegoroczna czystka. Już w styczniu Disney wycofał ze Steama 14 innych gier, wśród których znalazł się m.in. legendarny Herkules z 1997 roku.

Źródło:https://www.rockpapershotgun.com/disney-yank-a-bunch-of-games-from-steam-including-bonafide-classics-star-wars-dark-forces-outlaws-and-high-school-musical-3-senior-year-dance

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

