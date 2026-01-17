Zaloguj się lub Zarejestruj

W te produkcje już nie zagracie. Disney usuwa 14 gier ze Steama

Maciej Petryszyn
2026/01/17 19:30
Gry pojawiają się i znikają. To zjawisko, z którym pozostaje nam się pogodzić. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy danej produkcji nie da się już kupić nawet w internecie.

Tak właśnie wygląda przypadek 14 produkcji należących do Disneya. Te decyzją amerykańskiego giganta zostały właśnie bezpowrotnie usunięte ze Steama.

Disney’s Hercules
Disney’s Hercules

Disney robi czystki w swojej bibliotece na Steamie

Lwia część gier, które zniknęły z platformy Valve, stworzona została na licencji animacji stworzonych przez Disneya. Taki los spotkał np. legendarnego Herkulesa, na którym wychowało się wielu graczy lat 90. Poza tym niektóre swoje produkcje publikowane między 1997 i 2012 rokiem straciły m.in. Gdzie jest Nemo, Kubuś Puchatek, Toy Story Auta czy nawet Fineasz i Ferb.

Oberwało się również grom, które zostały wydane przez LucasArts. Przypomnijmy, że założona w 1982 roku firma w 2012 roku stała się częścią imperium Walta Disneya i obecnie znana jest już pod nazwą Lucasfilm Games. Wcześniej pod jej szyldem ukazały się Stunt Island, Afterlife, Armed and Dangerous i Lucidity, których również już na Steamie nie kupimy.

Pełna lista gier usuniętych przez Disney ze Steama:

  • Afterlife (1996)
  • Armed and Dangerous (2003)
  • Cars Radiator Springs Adventures (2006)
  • Chicken Little Ace in Action (2006)
  • Disney Fairies: Tinker Bell’s Adventure (2010)
  • Disney’s Hercules (1997)
  • Disney Planes (2013)
  • Disney Winnie the Pooh (2011)
  • Finding Nemo (2003)
  • Lucidity (2009)
  • Phineas and Ferb: New Inventions (2012)
  • Stunt Island (1992)
  • The Princess and the Frog (2009)
  • Toy Story Mania (2009)

Co ciekawe, najwyraźniej przedstawiciele The Walt Disney Company zwrócili swoją uwagę na swoje portfolio nie tylko na Steamie. Okazuje się, że przynajmniej niektórych z wyżej wymienionych produkcji nie znajdziemy także na GOG.com. To oznacza, że nie będzie już żadnej możliwości, by nabyć je w legalny sposób.

Źródło:https://gamerant.com/disney-games-delisted-from-steam-list/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

