W te produkcje już nie zagracie. Disney usuwa 14 gier ze Steama

Gry pojawiają się i znikają. To zjawisko, z którym pozostaje nam się pogodzić. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy danej produkcji nie da się już kupić nawet w internecie.

Tak właśnie wygląda przypadek 14 produkcji należących do Disneya. Te decyzją amerykańskiego giganta zostały właśnie bezpowrotnie usunięte ze Steama.

Disney robi czystki w swojej bibliotece na Steamie

Lwia część gier, które zniknęły z platformy Valve, stworzona została na licencji animacji stworzonych przez Disneya. Taki los spotkał np. legendarnego Herkulesa, na którym wychowało się wielu graczy lat 90. Poza tym niektóre swoje produkcje publikowane między 1997 i 2012 rokiem straciły m.in. Gdzie jest Nemo, Kubuś Puchatek, Toy Story Auta czy nawet Fineasz i Ferb.